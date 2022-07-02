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CBS назвал рубль самой сильной валютой в мире в 2022 году

Российский рубль оказался самой сильной валютой в мире в 2022 году, несмотря на санкции, введенные в отношении РФ странами Запада в связи с военной операцией на Украине.
ТАСС
Американские эксперты согласны с тем, что на укрепление национальной валюты повлияли меры, принятые российским правительством.
Новые Известия
Устойчивость национальной валюты означает, что Москва защищена от карательных мер Запада, полагают американские аналитики.
РИА Новости
Российские власти считают равновесным курс в 70-80 рублей за доллар.
ТАСС

Подробнее о событии

CBS: рубль — одна из самых сильных валют в этом году, и он продолжает укрепляться
RT на русском19:04
CBS: Несмотря на санкции, российская валюта продолжает укрепляться
Комсомольская правда01:50
CBS назвал рубль самой сильной валютой в мире в 2022 году
ТАСС19:37
CBS: рубль стал самой сильной валютой в 2022 году
ТК Звезда01:53
Опрошенные CBS аналитики заявили о потрясающем укреплении рубля вопреки санкциям
Lenta.ruвчера в 15:55
Аналитики США признали рубль самой сильной валютой в мире
URA.Ruвчера в 15:35
Опрошенные CBS аналитики назвали рубль одной из самых сильных мировых валют в 2022 году
РИА Новостивчера в 15:17

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