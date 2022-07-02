ТАССCBS назвал рубль самой сильной валютой в мире в 2022 годуРоссийский рубль оказался самой сильной валютой в мире в 2022 году, несмотря на санкции, введенные в отношении РФ странами Запада в связи с военной операцией на Украине.ТАССАмериканские эксперты согласны с тем, что на укрепление национальной валюты повлияли меры, принятые российским правительством.Новые ИзвестияУстойчивость национальной валюты означает, что Москва защищена от карательных мер Запада, полагают американские аналитики.РИА НовостиРоссийские власти считают равновесным курс в 70-80 рублей за доллар.ТАССЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваUfaTime.ruЭкономика сегодняПятый каналREGNUMPetrogradГазета.RuФАНРоссийская газетаРосбалтИзвестияАргументы и ФактыТК ЗвездаТелеканал 360°Народные новостиПрофильПодробнее о событииCBS: рубль — одна из самых сильных валют в этом году, и он продолжает укреплятьсяRT на русском19:04CBS: Несмотря на санкции, российская валюта продолжает укреплятьсяКомсомольская правда01:50CBS назвал рубль самой сильной валютой в мире в 2022 годуТАСС19:37CBS: рубль стал самой сильной валютой в 2022 годуТК Звезда01:53Опрошенные CBS аналитики заявили о потрясающем укреплении рубля вопреки санкциямLenta.ruвчера в 15:55Аналитики США признали рубль самой сильной валютой в миреURA.Ruвчера в 15:35Опрошенные CBS аналитики назвали рубль одной из самых сильных мировых валют в 2022 годуРИА Новостивчера в 15:17Показать ещёОценить1,3KПоделиться