ТАССCBS: рубль оказался самой сильной валютой в мире в 2022 годуРоссийский рубль оказался самой сильной валютой в мире в 2022 году, несмотря на санкции, введенные в отношении РФ странами Запада в связи с военной операцией на Украине.ТАССУстойчивость национальной валюты означает, что Москва защищена от карательных мер Запада, полагают американские аналитики.РИА НовостиСейчас власти ищут способы решения проблемы, среди прочего рассматривается возможность валютных интервенций для стабилизации курса рубля, заявил в понедельник глава Минфина Антон Силуанов.ТАСС29 июня курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 50 рублей впервые с мая 2015 года.Lenta.ruЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваЭкономика сегодняREGNUMРоссийская газетаГазета.RuФАНРосбалтАргументы и ФактыИзвестияТелеканал 360°Ямал-МедиаНародные новостиТК ЗвездаПрофильАбзацКомсомольская правдаЦарьградПодробнее о событииCBS: рубль стал самой сильной валютой в 2022 годуТК Звезда01:53Аналитики США признали рубль самой сильной валютой в миреURA.Ruвчера в 15:35CBS: рубль оказался самой сильной валютой в мире в 2022 годуТАСС19:37CBS: рубль — одна из самых сильных валют в этом году, и он продолжает укреплятьсяRT на русском19:04Опрошенные CBS аналитики заявили о потрясающем укреплении рубля вопреки санкциямLenta.ruвчера в 15:55CBS: Несмотря на санкции, российская валюта продолжает укреплятьсяКомсомольская правда01:50Опрошенные CBS аналитики назвали рубль одной из самых сильных мировых валют в 2022 годуРИА Новостивчера в 15:17Показать ещёОценить1KПоделиться