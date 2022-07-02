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CBS: рубль оказался самой сильной валютой в мире в 2022 году

Российский рубль оказался самой сильной валютой в мире в 2022 году, несмотря на санкции, введенные в отношении РФ странами Запада в связи с военной операцией на Украине.
ТАСС
Устойчивость национальной валюты означает, что Москва защищена от карательных мер Запада, полагают американские аналитики.
РИА Новости
Сейчас власти ищут способы решения проблемы, среди прочего рассматривается возможность валютных интервенций для стабилизации курса рубля, заявил в понедельник глава Минфина Антон Силуанов.
ТАСС
29 июня курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 50 рублей впервые с мая 2015 года.
Lenta.ru

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CBS: рубль стал самой сильной валютой в 2022 году
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