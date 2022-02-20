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CBS сообщил о приказе российскому командованию начать «вторжение» на Украину

Российские военные командиры получили приказ начать вторжение на территорию Украины, сообщает
 CBS со ссылкой на данные разведки США.
Дождь
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Корреспондент канала по национальной безопасности Дэвид Мартин также утверждает, что вторжение может начаться с атаки на Киев, кроме того, Москва планирует начать кибератаки на Украину.
Дождь
20 февраля в российском МИД заявили, что Лондон и Вашингтон являются историческими «чемпионами» по публикации фейков о якобы готовящемся «вторжении» на Украину.
RT на русском
Москва подчеркивала, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.
Известия

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