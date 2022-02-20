Lenta.ruCBS сообщил о приказе российскому командованию начать «вторжение» на УкраинуРоссийские военные командиры получили приказ начать вторжение на территорию Украины, сообщает CBS со ссылкой на данные разведки США.ДождьДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентКорреспондент канала по национальной безопасности Дэвид Мартин также утверждает, что вторжение может начаться с атаки на Киев, кроме того, Москва планирует начать кибератаки на Украину.Дождь20 февраля в российском МИД заявили, что Лондон и Вашингтон являются историческими «чемпионами» по публикации фейков о якобы готовящемся «вторжении» на Украину.RT на русскомМосква подчеркивала, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.ИзвестияЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейМой БрянскМоя Москва.онлайнВечерняя МоскваГазета.RuЦентральная Служба НовостейRT на русскомФАНЦарьградТелеканал 360°ИА Красная ВеснаРосбалтПодробнее о событииТелеканал CBS сообщил о передаче российскому командованию «приказа о вторжении» на УкраинуLenta.ruвчера в 15:39CBS: войска РФ получили приказ о нападении на УкраинуURA.Ruвчера в 13:46Американский телеканал CBS сообщил о передаче войскам РФ «приказа о вторжении» на УкраинуГазета.Ruвчера в 12:34CBS: российское военное командование получило приказ о начале вторжения на УкраинуЭхо Москвывчера в 13:12CBS: Российские войска получили приказ о «вторжении» на УкраинуТелеканал 360°вчера в 13:03CBS: американская разведка знает о полученном российскими командирами приказе о начале вторжения в УкраинуДождьвчера в 12:38Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентТелеканал CBS в США утверждает, что Россия отдала приказ войскам о «вторжении» на УкраинуРИА Новостивчера в 13:42Показать ещёОценить2KПоделиться