Новый анализ предполагает, что астероид 16 Психея, который, как считалось, был полон драгоценных металлов и стоил 10 000 квадриллионов долларов (8 072 квадриллиона фунтов стерлингов), на самом деле может быть более тяжелым камнем, пишет dailymail.co.uk.