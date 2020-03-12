Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей

Банк России продал валюту на 3,6 млрд руб. в рамках упреждающих мер, следует из данных ЦБ. Регулятор реализует комплекс мер с 10 марта после обвала цен на нефть и последовавшего за ним падения курса рубля. Напомним, 9 марта ЦБ приостановил покупку валюты в течение 30 дней.
Читать в источнике
Комментировать65

Подробнее о событии

Центробанк продал на рынке валюту на 3,6 миллиарда рублей

РИА Новости06:57

ЦБ продал валюту на 3,6 млрд рублей в рамках «упреждающих мер»

Известия04:04

ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей

Коммерсантъ04:15

ЦБ раскрыл размер интервенций во время обвала рубля 10 марта

РБК04:04

Интервенции ЦБ в поддержку нацвалюты составили 3,6 млрд рублей

Российская газета04:45

ЦБ в рамках «упреждающих мер» продал валюту на 3,6 млрд рублей

ТАСС03:48

Банк России продал валюту на 3,6 млрд рублей

REGNUM03:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:03, Ашберн

Комментарии

Общество

В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 12:26
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс 11:18
Политика

Горбачев обратился к мировым лидерам

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войн и вместе противостоять коронавирусу.
Lenta.ru 12:48
Политика

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Екатеринбург-ТВ 07:30
Происшествия

В Москве умер вернувшийся из Италии мужчина

В Москве умер мужчина, вернувшийся из Италии.
Известия 11:24
Армия и оружие

Украинские моряки вышли на списанных США катерах в Черное море

Политическая Экспертиза вчера в 10:32
Хоккей

НХЛ официально остановила сезон

Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru 13:53
Политика

Киев расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Газета.Ru 10:24
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции в Киеве

Российская газета 08:10
Энергетика

Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25

Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
РБК 09:17
Транспорт

Госдума обсудит индивидуализацию ОСАГО

Москва, 12 марта 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 12 марта, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, направленный на индивидуализацию ОСАГО, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Общество

В Италии число жертв коронавируса превысило тысячу человек

Число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии превысило 1 тыс. человек.
Известия 13:54
Космос

Две волны солнечной радиации накроют Землю в марте

Солнечная радиация накроет Землю. В марте ожидается две волны геомагнитных возмущений.
Вести.Ru вчера в 13:21
Биатлон

IBU отменил этап КМ по биатлону в Осло

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отменить заключительный этап Кубка мира в столице Норвегии Осло.
RT на русском 09:52
Кино

Выход боевика «Форсаж 9» отложили на год из-за коронавируса

Kinonews.ru 13:52
Политика

Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин

Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
BFM.ru 11:49
Футбол

Черчесов продлил контракт со сборной России до конца 2022 года

Нева Спорт 12:19
Общество

Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью

Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.
Газета.Ru 12:01
Энергетика

Трамп объяснил, почему он доволен снижением цен на нефть

Цены на нефть в мире в результате спора между Россией и Саудовской Аравией снизились до такого уровня, о котором можно только мечтать, заявил президент США Дональд Трамп 12 марта на встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Белом доме.
Красная весна 13:15
Происшествия

В чебоксарской школе произошло массовое отравление

REGNUM 04:00
Общество

На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

Минздрав Украины сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в стране, случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой области.
РИА Новости 13:34
Политика

Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину

В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
ИнфоСМИ вчера в 05:40
Общество

Каждый заболевший коронавирусом может заражать других более месяца

Зараженные новым коронавирусом могут распространять инфекцию больше месяца, так как в их дыхательных путях сохраняется патоген до 37 дней после заражения.
URA.Ru 09:44
Общество

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 04:54
Общество

Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины

Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
Право.ру вчера в 11:43
Общество

Путин отметил перемены в российском бизнесе

О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.
Российская газета 03:26
Общество

Рестораны, бары и магазины в Италии закрыли из-за коронавируса

В Италии введены новые меры по борьбе с распространением коронавируса.
Live24 01:17
Автоспорт

Гран-при Австралии может быть отменен

Коммерсантъ 13:40
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Спорт

Лыжник Большунов победил в общем зачете Кубка мира

Аргументы и Факты 10 марта в 19:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное