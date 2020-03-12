Финансы

ВедомостиВедомостиЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей

Из-за колебаний на мировом рынке, вызванных провалом сделки стран – экспортеров нефти ОПЕК+, ЦБ 9 марта отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней. Курс доллара в тот день подскочил до 75 руб.
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ЦБ раскрыл размер интервенций во время обвала рубля 10 марта

РБК04:04

Интервенции ЦБ в поддержку нацвалюты составили 3,6 млрд рублей

Российская газета04:45

ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей

Коммерсантъ04:15

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Известия04:04

ЦБ в рамках «упреждающих мер» продал валюту на 3,6 млрд рублей

ТАСС03:48

Банк России продал валюту на 3,6 млрд рублей

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