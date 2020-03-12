Финансы
ВедомостиЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей
Из-за колебаний на мировом рынке, вызванных провалом сделки стран – экспортеров нефти ОПЕК+, ЦБ 9 марта отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней. Курс доллара в тот день подскочил до 75 руб.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
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Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире
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Киев разорвал договоры об аренде участков земли с посольством России
Горсовет Киева разорвал договоры аренды земельных участков с посольством России, сообщает агентство "Укринформ".
Экономика
Вице-премьер Белоусов оценил ситуацию на фондовом рынке
Центральный банк и российское правительство следят за ситуацией на рынках, ни о какой панике речи не идет.
Биатлон
Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Осло отменен
Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Осло отменен, сообщается в официальном аккаунте Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter.
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Автоспорт
«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»
Команда "Формулы-1" "Макларен" приняла решение отказаться от участия в Гран-при Австралии, который должен состояться 15 марта.
Экономика
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
Общество
В Китае заявили, что пик эпидемии коронавируса в стране прошел
Пик эпидемии нового типа коронавируса в Китае пошел на спад.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Транспорт
Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых тарифах ОСАГО
Москва, 12 марта 2020, 15:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на индивидуализацию страхования автогражданской ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Происшествия
В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств
Политика
Рамзан Кадыров заступился за Валентину Терешкову
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что Валентина Терешкова поступила правильно, «озвучив мысли народа России».
Фигурное катание
Отменен чемпионат мира по фигурному катанию
Из-за коронавируса отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Об этом сообщает CBC в своем Twitter.
Общество
Том Хэнкс заразился коронавирусом
На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Спорт
ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов за допинговый скандал
Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) оштрафовали на десять миллионов долларов из-за допингового скандала, сообщил глава рабочей группы Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Руне Андерсен.
Кино
Появился трейлер нового мультфильма Pixar «Душа»
Disney и Pixar выложили полноценный трейлер нового мультфильма «Душа».
Политика
Заксобрание одобрило поправки в Конституцию РФ
12 марта Талия Хабриева, официальный представитель президента России и сопредседатель рабочей группы, занимавшейся подготовкой поправок в Конституцию РФ, представила депутатам Законодательного собрания Калужской области федеральный закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», которым поправки вносятся в Конституцию нашей страны.
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Торги на американских биржах приостановили из-за падения на 7%
Сразу после старта индекс S&P 500 обвалился на 7%, что вызвало регламентную остановку торгов на 15 минут.
Спорт
Большунов заявил о желании победить в спринтерском зачете
Российский лыжник Александр Большунов, досрочно победивший в общем зачете Кубка мира, заявил о намерении выиграть спринтерский зачет, сообщает «Спoрт-Экcпресс».
Энергетика
Bloomberg оценил преимущества России в нефтяной войне
Bloomberg оценил преимущества России в нефтяной войне.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Общество
Недвижимость семьи Назарбаева арестована в Лондоне
Космос
Миссию на Марс отложили из-за коронавируса
Происшествия
В Подмосковье возбудили уголовное дело из‑за аутинга
В Мытищах Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аутинга — публичного разглашения информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его согласия.