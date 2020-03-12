Из-за колебаний на мировом рынке, вызванных провалом сделки стран – экспортеров нефти ОПЕК+, ЦБ 9 марта отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней. Курс доллара в тот день подскочил до 75 руб.

ЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей

Экономика Вице-премьер Белоусов оценил ситуацию на фондовом рынке Центральный банк и российское правительство следят за ситуацией на рынках, ни о какой панике речи не идет.

Экономика ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0% Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.

Общество Том Хэнкс заразился коронавирусом На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.

Спорт ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов за допинговый скандал Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) оштрафовали на десять миллионов долларов из-за допингового скандала, сообщил глава рабочей группы Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Руне Андерсен.

Политика Заксобрание одобрило поправки в Конституцию РФ 12 марта Талия Хабриева, официальный представитель президента России и сопредседатель рабочей группы, занимавшейся подготовкой поправок в Конституцию РФ, представила депутатам Законодательного собрания Калужской области федеральный закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», которым поправки вносятся в Конституцию нашей страны.

Происшествия В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.