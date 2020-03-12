Финансы
КоммерсантъЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей
Банк России продал валюту на 3,6 млрд руб. в рамках упреждающих мер, следует из данных ЦБ. Регулятор реализует комплекс мер с 10 марта после обвала цен на нефть и последовавшего за ним падения курса рубля. Напомним, 9 марта ЦБ приостановил покупку валюты в течение 30 дней.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 05:00, Ашберн
Комментарии
Финансы
Торги открылись падением индексов Мосбиржи и РТС
Индекс Мосбиржи упал на 4% на открытии торгов, долларовый индекс РТС — на 5% после признания Всемирной организации здравоохранения вспышки коронавируса COVID-19 пандемией и заявлений президента США Дональда Трампа о временном запрете въезда в США из Европы.
Энергетика
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Общество
ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Шоу-бизнес
Наталью Андрейченко задержала полиция
Проезжавшие мимо полицейские подумали, что оператор пристает к актрисе, хотя он просто снимал звуковую петличку с ее одежды.
Политика
Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами
Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.
Политика
Песков оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса
Общество
Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Общество
Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины
Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира 2020 года по фигурному катанию, который должен был пройти в канадском Монреале с 18 по 22 марта, отменен из-за угрозы коронавируса.
Экономика
Россия хотела продлить соглашение ОПЕК+ на год
Премьер-министр РФ рассказал, что в процессе переговоров о снижении добычи нефти Россия выдвинула предложение продлить соглашение ОПЕК+ на год.
Кино
12-летняя дочь Миллы Йовович получила роли в двух фильмах
Как рассказала кинозвезда, 12-летняя Эвер Габо Йовович получила роли в двух фильмах – супергеройском боевике и диснеевской экранизации книг о Питере Пэне.
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Политика
Глава МИД Польши высказался за улучшение отношений с Россией
Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о важности улучшения отношений с Россией, выразив надежду, что странам удастся найти общий язык.
Армия и оружие
Самолеты США и Канады перехватили российские Ту-142 у Аляски
Гаджеты
Представлен смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Представлен будущий хит продаж Redmi Note 9 Pro Компания Redmi только что официально анонсировала бюджетный флагман линейки Redmi Note, который, как и ожидалось, получил название Redmi Note 9 Pro Max.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Хоккей
«Локомотив» уступил «Йокериту» и вылетел из плей-офф КХЛ
В матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» проиграл финскому «Йокериту».
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться.
Здоровье
Медики перечислили защищающие от вирусов простые продукты
Испанские медики назвали продукты, которые способны влиять на работу иммунной системы.
Общество
«Аэрофлот» ограничит перелеты в Европу из-за коронавируса
Начиная с 13 марта «Аэрофлот» ограничит перелеты в Германию, Испанию, Италию и Францию, сообщается на сайте компании.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Политика
Депутаты Заксобрания поддержали поправки в Конституцию
В четверг, 12 марта, депутаты краевого парламента на внеочередном заседании поддержали внесение поправок в Конституцию РФ.
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Автоспорт
Льюис Хэмилтон удивлён, что гонки не отменяют
Спорт
В Татарстане перенесут все спортивные мероприятия из-за коронавируса
Все спортивные и культурные мероприятия в Татарстане перенесены из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Inkazan.ru со ссылкой официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимовой.
Общество
Калининградцы стоят на границе с Польшей по десять часов
Политика
Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.