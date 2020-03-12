Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей

Банк России продал валюту на 3,6 млрд руб. в рамках упреждающих мер, следует из данных ЦБ. Регулятор реализует комплекс мер с 10 марта после обвала цен на нефть и последовавшего за ним падения курса рубля. Напомним, 9 марта ЦБ приостановил покупку валюты в течение 30 дней.
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ЦБ раскрыл размер интервенций во время обвала рубля 10 марта

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ТАСС03:48

ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей

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Российская газета04:45

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Финмаркет03:46

ЦБ РФ 10 марта продал на рынке валюту на 3,6 млрд рублей

ПРАЙМ03:33
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