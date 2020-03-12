Финансы

ВедомостиВедомостиЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей

10 марта торги на Московской бирже открылись падением. Перед началом торгов ЦБ объявил о мерах поддержки рубля и финансового рынка. ЦБ провел аукцион репо «тонкой настройки» на 500 млрд руб. и увеличил лимит валютных свопов по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд.
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ЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей

Ведомости05:36

Банк России продал валюту на 3,6 млрд рублей

REGNUM03:39

ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей

Коммерсантъ04:15

ЦБ раскрыл размер интервенций во время обвала рубля 10 марта

РБК04:04

ЦБ продал валюту на 3,6 млрд рублей в рамках «упреждающих мер»

Известия04:04

ЦБ в рамках «упреждающих мер» продал валюту на 3,6 млрд рублей

ТАСС03:48

Интервенции ЦБ в поддержку нацвалюты составили 3,6 млрд рублей

Российская газета04:45
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Политика

В Кремле прокомментировали возможность ограничения въезда из Европы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ограничения въезда в Россию из Европы по аналогии с запретом, введенным США, заявил, что решение на этот счет принимает оперативный штаб при правительстве.
РИА Новости 05:33
Общество

Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины

Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
Право.ру вчера в 11:43
Общество

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 04:54
Общество

Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
РИА Новости 03:52
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Баскетбол

НБА приостанавливает игровой сезон из-за коронавируса

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила игровой сезон «до дальнейшего уведомления» после того, как игрок команды «Юта Джаз» показал положительный результат на коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Кино

12-летняя дочь Миллы Йовович получила роли в двух фильмах

Как рассказала кинозвезда, 12-летняя Эвер Габо Йовович получила роли в двух фильмах – супергеройском боевике и диснеевской экранизации книг о Питере Пэне.
Вести.Ru вчера в 08:45
Энергетика

Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
РИА Новости вчера в 23:07
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
В Городе N 10 марта в 08:35
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Дочь актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать в скором времени поправится.
Амур.инфо 02:50
Здоровье

У коронавируса выявили новые симптомы

ToDay News Ufa 10 марта в 15:10
Космос

Илон Маск: спутники Starlink не вызовут проблем у астрономов

SpaceNews / Caleb Henry В свою очередь Илон Маск (на фото выше), глава компании SpaceX, планирующей запустить в ближайшие годы на орбиту до 42 тыс. спутников в рамках проекта Starlink, утверждает, что это никак не помешает астрономам в изучении космоса.
3DNews 10 марта в 03:38
Политика

Депутаты заксобрания края одобрили поправки к Конституции

Сегодня депутаты Законодательного собрания Забайкальского края рассмотрели предложенные поправки в Конституцию России.
ГТРК Чита 02:19
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 04:03
Общество

Досрочные школьные каникулы объявлены в Казахстане с 16 марта

В Казахстане в связи со вспышкой коронавируса с 16 марта объявлены досрочные школьные каникулы, передает ТАСС.
МИР 24 03:12
Политика

Путин отметил положительные перемены в российском бизнесе

По мнению Путина, за последние десять лет бизнес в стране очень сильно изменился.
Городовой 04:03
Гаджеты

В России стартовали продажи Samsung Galaxy S20

Изначально новые флагманы Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra должны были поступить в продажу в пятницу, 13 марта.
iReactor 04:41
Шоу-бизнес

Рэпер Тимати показал руки без татуировок

Известный рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) удивил поклонников кадрами в Instagram-аккаунте, на которых он предстал без своих знаменитых татуировок.
Shraibikus News вчера в 09:00
Политика

Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.
ТАСС 04:55
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском вчера в 21:55
Экономика

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Газета.Ru 05:00
Происшествия

Саратовского маньяка и убийцу приговорили к пожизненному сроку

Взгляд-инфо 05:13
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Политика Сегодня вчера в 12:43
Происшествия

В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств

Российская газета 00:37
Происшествия

Заболевший коронавирусом россиянин летел транзитом через Австрию

Один из трех заболевших коронавирусом жителей Подмосковья летел из Италии транзитом через Австрию.
Газета.Ru 03:47
Армия и оружие

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Газета.Ru вчера в 05:48
Финансы

Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
РИА Новости 04:43
Экономика

«Норникель» обогнал «Роснефть» по капитализации

"Норникель" поднялся на третье место в России по рыночной капитализации, компания подорожала до 3,46 трлн рублей, следует из данных "Московской биржи".
Интерфакс вчера в 03:53
Гаджеты

Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max

Astera 06:22
Наука

Растения от перегрева защищает красный пигмент каротен

Растения от перегрева защищает красный пигмент каротен. Он рассеивает излишки солнечной энергии и преобразует их в виде тепла.
Piter.tv 05:35
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