Коронавирус
ИнтерфаксЦБ 16 марта продал валюту на 5,5 млрд рублей
Банк России 16 марта в рамках упреждающих мер по стабилизации рынка и поддержке рубля продал валюту на 5,53 млрд рублей, следует из данных регулятора.
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Шоу-бизнес
Женатому Жигунову приписывают роман с копией Анастасии Заворотнюк
Футбол
Появилось фото новой формы «Ливерпуля» бирюзового цвета
Портал Footy Headlines опубликовал фотографии выездной формы «Ливерпуля» на сезон-2020/21. Новая экипировка бирюзового цвета.
Экономика
Биржи США открылись падением на 5-6%
Основные фондовые индексы США на момент открытия бирж показали падение на 5-6%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
Три клуба АПЛ заинтересованы в Чалове
В гонке за форварда ЦСКА Федора Чалова находятся три клуба АПЛ.
Общество
Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Здоровье
В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили готовность России к возможному росту числа заразившихся коронавирусом.
Общество
В США обнаружили коронавирус у конгрессмена
Член конгресса США Марио Диас-Баларт от Республиканской партии (штат Флорида) сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Музыка
Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020
Технологии
Вакцину против коронавируса начали разрабатывать в Петербурге
Компания BIOCAD разработает три варианта вакцины, первые испытания на животных начнутся в конце апреля 2020 года.
Общество
Президент России посоветовал не покупать продукты впрок
Как передает ТАСС, Президент Путин дал россиянам совет не покупать продукты впрок, так как поставки идут надежно.
Политика
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
Политика
Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом
На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
Политика
Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией
Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Происшествия
В Новосибирске рассказали о первом в регионе случае заражения COVID-19
Женщина, которая вернулась из Парижа, стала первой пациенткой в Новосибирской области с официально подтверждённым заражением COVID-19.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Экономика
ЕЦБ объявил о решении выкупить ценные бумаги на €750 млрд
Европейский центральный банк на своём сайте сообщил о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд с целью поддержки экономической стабильности на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.
Транспорт
На российских дорогах появится новый дорожный знак
В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
Гаджеты
Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5
Кино
Посмотрите новый трейлер сериала «Зулейха открывает глаза»
Общество
В Кузбасс приехал первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов
В среду, 18 марта, в регион прибыл первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.
Экономика
МОТ спрогнозировала потерю 25 миллионов рабочих мест в мире
Согласно различным сценариям, разработанным МОТ, из-за влияния пандемии COVID-19 на рост мирового ВВП свои рабочие места могут потерять от 5,3 миллиона человек (при малом влиянии на рост ВВП) до 24,7 миллиона человек.
Экономика
Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков
Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Политика
Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому
Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.
Футбол
Юрист Прокопец прокомментировал слова владельца «Спартака» Федуна
Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна, который заявил о финансовых трудностях из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Энергетика
Цена нефти марки Brent опустилась до уровня 2003 года
Цена североморской смеси Brent по состоянию на 16:20 падала к уровню предыдущих торгов более чем на 6,5% до 26,9 доллара за баррель, майские фючерсы на нефть WTI торгуются с 10% снижением по сравнением с торгами вторника — по 24,4 доллара за баррель.
Наука
Заразиться коронавирусом рискуют люди с I и II группами крови
Чаще всего заражаются коронавирусом обладатели второй группы крови.
Общество
Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Кино
Съемки продолжения «Аватара» переносятся из-за коронавируса
Продолжение «Аватара» не выйдет в запланированном будущем из-за эпидемии коронавируса.