Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ 16 марта продал валюту на 5,5 млрд рублей

Банк России 16 марта в рамках упреждающих мер по стабилизации рынка и поддержке рубля продал валюту на 5,53 млрд рублей, следует из данных регулятора.
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Банк России 16 марта увеличил продажу валюты до 5,5 млрд руб. с 3,6-3,7 млрд руб. в день в рамках упреждающих мер (расширенная версия)

Финмаркет03:48

ЦБ продал валюту на 5,5 млрд рублей в рамках мер по снижению волатильности на рынке

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ЦБ 16 марта продал на рынке валюту на 5,5 млрд рублей

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ЦБ продал иностранную валюту на 3,7 млрд рублей

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ЦБ РФ в четверг продал на рынке валюту на 3,7 млрд рублей

ПРАЙМ16 марта в 03:20
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 20:25, Ашберн
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Основные фондовые индексы США на момент открытия бирж показали падение на 5-6%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
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В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили готовность России к возможному росту числа заразившихся коронавирусом.
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В США обнаружили коронавирус у конгрессмена

Член конгресса США Марио Диас-Баларт от Республиканской партии (штат Флорида) сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Как передает ТАСС, Президент Путин дал россиянам совет не покупать продукты впрок, так как поставки идут надежно.
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На российских дорогах появится новый дорожный знак

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В Кузбасс приехал первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов

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Юрист Прокопец прокомментировал слова владельца «Спартака» Федуна

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Газета.Ru 19:47
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Съемки продолжения «Аватара» переносятся из-за коронавируса

Продолжение «Аватара» не выйдет в запланированном будущем из-за эпидемии коронавируса.
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