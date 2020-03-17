Банк России 16 марта в рамках упреждающих мер по стабилизации рынка и поддержке рубля продал валюту на 5,53 млрд рублей, следует из данных регулятора.

Экономика Биржи США открылись падением на 5-6% Основные фондовые индексы США на момент открытия бирж показали падение на 5-6%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.

Общество В США обнаружили коронавирус у конгрессмена Член конгресса США Марио Диас-Баларт от Республиканской партии (штат Флорида) сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Технологии Вакцину против коронавируса начали разрабатывать в Петербурге Компания BIOCAD разработает три варианта вакцины, первые испытания на животных начнутся в конце апреля 2020 года.

Общество Президент России посоветовал не покупать продукты впрок Как передает ТАСС, Президент Путин дал россиянам совет не покупать продукты впрок, так как поставки идут надежно.

Политика Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности "В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.

Политика Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.

Энергетика В ФАС прокомментировали рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Экономика ЕЦБ объявил о решении выкупить ценные бумаги на €750 млрд Европейский центральный банк на своём сайте сообщил о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд с целью поддержки экономической стабильности на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.

Экономика МОТ спрогнозировала потерю 25 миллионов рабочих мест в мире Согласно различным сценариям, разработанным МОТ, из-за влияния пандемии COVID-19 на рост мирового ВВП свои рабочие места могут потерять от 5,3 миллиона человек (при малом влиянии на рост ВВП) до 24,7 миллиона человек.

Политика Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.

Футбол Юрист Прокопец прокомментировал слова владельца «Спартака» Федуна Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна, который заявил о финансовых трудностях из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.