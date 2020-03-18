Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ 16 марта продал валюту на 5,5 млрд рублей

Банк России 16 марта в рамках упреждающих мер по стабилизации рынка и поддержке рубля продал валюту на 5,53 млрд рублей, следует из данных регулятора.
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Банк России 16 марта увеличил продажу валюты до 5,5 млрд руб. с 3,6-3,7 млрд руб. в день в рамках упреждающих мер (расширенная версия)

Финмаркет03:48

ЦБ продал валюту на 5,5 млрд рублей в рамках мер по снижению волатильности на рынке

ТАСС03:38

ЦБ 16 марта продал на рынке валюту на 5,5 млрд рублей

Finam.Ru03:46

Банк России вновь продал валюту в рамках «упреждающих мер»

News.ruвчера в 05:18

ЦБ продал на рынке 13 марта валюту на 3,7 млрд рублей

RT на русском16 марта в 03:42

ЦБ РФ в четверг продал на рынке валюту на 3,7 млрд рублей

ПРАЙМ16 марта в 03:20

ЦБ 16 марта продал валюту на 5,5 млрд рублей

Интерфакс03:51
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 04:37, Ашберн
Здоровье

В Оренбуржье 59 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса

В медорганизациях Оренбургской области по состоянию на 16 марта под наблюдением из-за коронавируса находятся 59 человек.
Orenonline.ru 16 марта в 08:31
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Общество

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Российская газета 02:38
Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Общество

Ветераны Латышского легиона СС получали награды Латвии и США

Доклад содержит сведения о 96 ветеранах Латышского легиона СС, которые сейчас проживают в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии.
РИА Новости 16 марта в 08:01
Политика

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую

В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
Газета.Ru 04:20
Общество

«Вон пошел»: Соловьев выгнал из студии украинца

Журналист Владимир Соловьев выгнал украинского политолога Вячеслава Ковтуна из студии своего шоу на канале «Россия» в ходе обсуждения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Рамблер 03:04
Финансы

Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:49
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Известия вчера в 06:28
Общество

В Башкирии введен режим повышенной готовности по коронавирусу

Глава РБ Радий Хабиров сообщил о введении с 18 марта в Башкортостане режима повышенной готовности в связи с ситуацией пандемии коронавируса.
Панорама (Благовещенск) 01:36
Общество

Прибывающих во Вьетнам россиян поместят на двухнедельный карантин

Вьетнам с 18 марта на 30 суток прекратил выдавать въездные визы и ввел карантин для всех иностранных граждан, в том числе российских, сообщает посольство России в стране.
Интерфакс 03:08
Происшествия

В Липецкой области три человека погибли во время пожара в частном доме

Пожар в доме в Елецком районе Липецкой области стал причиной гибели трех человек.
ТАСС 03:42
Общество

В России скончался писатель Эдуард Лимонов

Мойка78 вчера в 13:22
Происшествия

В Японии скончался мужчина, намеренно заразивший коронавирусом других

Перед выходом из дома зараженный рассказал проживающим вместе с ним родителям, что собирается распространить коронавирус.
Российская газета 04:29
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в убийстве десятков турецких военных

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия виновна в гибели турецких военных.
Lenta.ru 01:41
Общество

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Собака.ru вчера в 12:18
Экономика

Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
vtomske.ru 00:00
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Народные новости вчера в 09:46
Общество

Челябинцы застряли на Филиппинах из-за коронавируса

Уральский меридиан 01:41
Общество

СК РФ возбудил дело по факту нападения на посольство России в Киеве

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство России в Киеве 14 марта, сообщили в ведомстве в среду, 18 марта.
Известия 02:50
Общество

В мире обнаружили несколько разновидностей коронавируса

Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов сообщил, что сейчас в мире циркулирует несколько разновидностей коронавируса.
ФедералПресс 04:19
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Известия 03:37
Общество

Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных

В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Ведомости вчера в 18:20
Политика

Трамп обеспечил себе выдвижение кандидатом на президентских выборах

РБК 01:42
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Газета.Ru 01:22
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