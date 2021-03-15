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Коммерсантъ

Bloomberg: ЦБ России до конца года может повысить ключевую ставку до 6%

Банк России до конца 2021 года может повысить ключевую ставку на 125 базисных пунктов, до 5,5% или даже до 6%, сообщил источник Bloomberg. По опросам агентства, аналитики ожидают роста не больше чем на 50 базисных пунктов в этом году. Сейчас ставка находится на рекордно низком уровне — 4,25%.В источнике

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