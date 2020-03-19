Центробанк приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке 19 марта, сообщает ТАСС. Это связано с продажей пакета акций Сбербанка правительству.

ЦБ 19 марта начнет продавать валюту из ФНБ на внутреннем рынке

Общество В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса 17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.

Здоровье В России еще 52 человека заразились коронавирусом В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.

Игры Полное издание GTA IV вернулось в Steam В Steam вернулось издание Grand Theft Auto IV: Complete Edition, включающее в себя основную игру и Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, совместное издание двух дополнений, рассказывающих о байкере Джонни Клебице и телохранителе Луисе Лопесе.

Здоровье Перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом Китайского гражданина зовут Вань Юньбинь, через свою жену, которая находится в России, он рассказал, что наиболее действенными мерами профилактики считает хороший отдых и частое проветривание жилища.

Здоровье Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19 В связи с пандемией COVID-19 в Москве вводят ограничительные меры: школьники с понедельника будут учиться дистанционно, а многие взрослые переведены на удаленную работу.

Происшествия В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина во время кражи алкогольных напитков, сообщает Daily Mail.

Политика Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.

Экономика Ритейлеры договорились временно не штрафовать за недопоставку товаров Крупные российские ретейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети — ред.) на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 приняли решение временно не применять штрафные санкции за недопоставку товаров.

Единоборства UFC переносит бой Нурмагомедова и Фергюсона По заверениям UFC, матч Фергюсона и Нурмагомедова пройдет любой ценой – остается лишь выбрать время и место.

Финансы Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".

Наука Уточнение радиоуглеродного метода может устранить разногласия в источниках В радиоуглеродном методе определения возраста предметов важную роль играет калибровочная кривая — график зависимости фактического возраста от идеального, как будто бы изначальная доля радиоактивного изотопа ни от чего не зависела.

Здоровье В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.

Общество Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса «Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.

Происшествия Жительница Подмосковья обманула столичный банк на миллиард рублей В Москве возбудили уголовное дело в отношении 39-летней женщины, обманувшей один из столичных банков на миллиард рублей - жительница Подмосковья взяла кредит, предоставив поддельные документы.