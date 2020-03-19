Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскЦБ 19 марта начнет продавать валюту из ФНБ на внутреннем рынке

Центробанк приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке 19 марта, сообщает ТАСС. Это связано с продажей пакета акций Сбербанка правительству.
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Уточнение радиоуглеродного метода может устранить разногласия в источниках

В радиоуглеродном методе определения возраста предметов важную роль играет калибровочная кривая — график зависимости фактического возраста от идеального, как будто бы изначальная доля радиоактивного изотопа ни от чего не зависела.
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Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса

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Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
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