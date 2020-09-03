Вильнюс, 4 сентября 2020, 04:02 — REGNUM Протесты в Белоруссии не прекратятся никогда, заявила 4 сентября домохозяйка Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах президента, в интервью японскому телеканалу NHK.
Встреча состоялась в Москве на стадионе «Динамо» без зрителей и завершилась со счетом 3:1. В составе российской сборной голы забили Артем Дзюба (48-я минута, с пенальти, и 81-я) и Вячеслав Караваев (69).
Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.
Приморская транспортная прокуратура начала проверку после выброса из-за урагана на отмель плавучего крана "Черноморец-34" в Уссурийском заливе, где погибли два работника крана, сообщила пресс-служба прокуратуры.
Канцлеру Германии Ангеле Меркель становится все труднее отстаивать строительство газопровода «Северный поток-2» в связи с заявлениями правительства ФРГ об отравлении политика Алексея Навального веществом из группы «Новичок».