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Finam.Ru
Finam.Ru

ЦБ 1 сентября продал валюту на 3,1 млрд рублей

ЦБ РФ 1 сентября продал на рынке валюту на 3,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты также составил 3,1 млрд рублей.В источнике
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ПРАЙМ

Минфин России в сентябре продаст валюту на 54 млрд рублей

ПРАЙМвчера в 05:06
Вести.Ru

Продажа валюты из ФНБ сократится в сентябре

Вести.Ruвчера в 06:42
Rambler News Service

Минфин вновь сократит объем продажи валюты

Rambler News Serviceвчера в 05:10
Рамблер

Спасение рубля: есть ли шанс на выживание

Рамблервчера в 08:03
Finam.Ru

ЦБ 1 сентября продал валюту на 3,1 млрд рублей

Finam.Ruвчера в 03:42
ТАСС

Минфин в сентябре направит на продажу валюты 54 млрд рублей

ТАССвчера в 05:03
Финмаркет

Минфин на 20% снизит продажу валюты с 7 сентября по 6 октября

Финмаркетвчера в 05:19

Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии продолжатся

Вильнюс, 4 сентября 2020, 04:02 — REGNUM Протесты в Белоруссии не прекратятся никогда, заявила 4 сентября домохозяйка Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах президента, в интервью японскому телеканалу NHK.
Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии продолжатся
REGNUM21:02
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Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.
РИА Новости20:14
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Два человека погибли при выбросе плавучего крана на берег в Приморье

Приморская транспортная прокуратура начала проверку после выброса из-за урагана на отмель плавучего крана "Черноморец-34" в Уссурийском заливе, где погибли два работника крана, сообщила пресс-служба прокуратуры.
ТАСС22:45

NYT сообщила об усилении давления на Меркель по «Северному потоку-2»

Канцлеру Германии Ангеле Меркель становится все труднее отстаивать строительство газопровода «Северный поток-2» в связи с заявлениями правительства ФРГ об отравлении политика Алексея Навального веществом из группы «Новичок».
РБК00:42
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Лукашенко заявил о перехвате разговора насчет отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Белоруссии удалось перехватить переговоры между Германией и Польшей.
Брянские новостивчера в 10:40
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