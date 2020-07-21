ЦБ РФ 22 июля продал на рынке валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,6 млрд рублей.

ЦБ 22 июля продал на рынке валюту на 5,7 млрд рублей

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