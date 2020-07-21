Финансы
Finam.RuЦБ 22 июля продал на рынке валюту на 5,7 млрд рублей
ЦБ РФ 22 июля продал на рынке валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,6 млрд рублей.
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Банк России продает валюту на внутреннем рынке для стабилизации курса рубля
ИА Красная Весна21 июля в 03:13
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Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Общество
Россияне массово бросились искать билеты в Танзанию
Ранее стало известно, что в список стран, с которыми Россия в первую очередь возобновит авиасообщение, прерванное на фоне пандемии коронавируса, вошли Великобритания, Турция и Танзания.
Lenta.ru 09:38
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Политика
Лукашенко пообещал применить армию против майдана
Всякие войны начинаются с уличных протестов, демонстраций, майданов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 07:16
Политика
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Культура
Театры России смогут открыть сезон с середины сентября
Российские театры смогут открыть сезон для зрителей с середины сентября, однако окончательное решение будет принято региональными властями с учетом эпидемиологической обстановки в регионе.
Комсомольская правда 09:25
Гаджеты
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с 2 метров
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с высоты до 2 метров.
Дни24 03:57
Армия и оружие
Военные России начали тестирование робототехники на Черном море
Тестирование системы подводного мониторинга проводят российские военные в акватории Черного моря, сообщает 24 июля пресс-центр Министерства обороны РФ.
ИА Красная Весна 09:19
Экономика
Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
РБК 09:22
Происшествия
В Москве задержали 25 человек после массовой драки
Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали 25 человек после массовой драки, произошедшей на юго-востоке Москвы.
RT на русском 09:10
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 22 июля в 13:07
Гаджеты
Asus выпустила самый мощный в мире смартфон ROG Phone 3
Тайваньская транснациональная компания Asus, специализирующаяся на компьютерной электронике, представила игровой смартфон под названием ROG Phone 3, который обладает действительно шикарными характеристиками, прежде всего для геймеров.
News-24.ru 07:00
Армия и оружие
Польша обеспокоена «нашпигованностью» Калининграда оружием
Польша обеспокоена "нашпигованностью" Калининграда оружием.
Piter.tv 04:01
Политика
Зеленский назвал условие для прекращения огня в Донбассе с 27 июля
Верю, что с 27 числа наступит момент, когда будет устойчивое прекращение огня, — отметил Зеленский.
News.ru вчера в 11:05
Общество
«Аэрофлот» с 1 августа возобновит полеты в Лондон и Стамбул
Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 августа начнет регулярные полеты в Стамбул и Лондон.
Известия 08:34
Экономика
Сбербанк оценил долю рассчитывающих на господдержку россиян
Практически каждый второй россиянин рассчитывает на государственную поддержку в кризис.
РБК 09:45
Политика
Союз армян России призвал власти жестко отреагировать на ситуацию с торговой сетью «Твой дом»
В пятницу посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил о том, что российская сеть магазинов «Твой дом», которой владеет азербайджанский бизнесмен Араз Агаларов, отказалась продавать армянские товары.
Взгляд.ру 05:16
Общество
Сенатор Совфеда в тяжелом состоянии госпитализирован с коронавирусом
На пленарном заседании Совета Федерации в Москве, где перед уходом в отпуск подводились итоги его работы за последние полгода, стало известно о коронавирусе в рядах сенаторов.
Пятый канал 06:25
Общество
В Пермском крае с 27 июля разрешат работу торговых и фитнес-центров
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Пермском крае разрешил с 27 июля возобновить работу торговых и фитнес-центров, тренажерных залов без ограничения по площади, откроются также ярмарки, архивы, туристические фирмы и санатории.
ТАСС 09:46
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости 22 июля в 18:11
Общество
Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию
Крупные российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
ТАСС 09:44
Единоборства
Магомед Исмаилов заявил, что победит Александра Емельяненко нокаутом
Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с соотечественником Александром Емельяненко.
Bookmaker-ratings.ru 08:00
Технологии
Масштабный сбой сервисов Garmin мог быть вызван хакерской атакой
Многочасовой сбой в работе всех служб сервиса Garmin Connect может быть связан с хакерской атакой, сообщает 24 июля 3DNews.
ИА Красная Весна 01:45
Происшествия
Уволенный из Генпрокуратуры полковник назвал драку с полицейским недоразумением
Полковник Генпрокуратуры Игорь Мыльников, который устроил пьяный дебош в отделе полиции и напал на его сотрудников, назвал произошедшее недоразумением.
Lenta.ru 07:35
Футбол
Источник: Глушаков покинет «Ахмат»
Газета.Ru 08:16
Общество
Матвиенко: ущерб за аварию может быть взыскан с акционеров «Норникеля»
«Правительство сделает все для того, чтобы эта сумма ущерба, компенсация вреда не нанесла второго вреда региональным и муниципальным бюджетам, чтобы ущерб был погашен — пусть определит правительство — за личный счет акционеров либо за счет других источников, но не за счет налога на прибыль, который идет в региональные бюджеты», — заявила Матвиенко.
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Глава РФС призвал «Спартак» и «Зенит» прекратить «пикировку за гранью»
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков осудил поведение представителей московского "Спартака" и петербургского "Зенита" по отношению друг к другу и попросил прекратить "эту пикировку, которая вышла за границы дозволенного".
РИА Новости 09:54