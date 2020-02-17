Энергетика

ПРАЙМПРАЙМЦБ: Цена на нефть Urals достигнет уровня $50 уже к началу 2021 года

Банк России предполагает, что цена на нефть марки Urals достигнет уровня 50 долларов уже к началу 2021 года, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. "При этом достижение уровня 50 долларов США за баррель предполагается к началу 2021 года", — говорится в докладе.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

ЦБ считает коронавирус значимым фактором неопределенности для цен на нефть в 2020 году

ТАСС10:38

Названа причина ограничения роста экономики России

Lenta.ru12:01

ЦБ считает коронавирус фактором неопределённости для нефти в 2020 году

REGNUM12:42

ЦБ: цена на нефть марки Urals достигнет $50 уже к началу 2021 года

News.ru11:50

Цены на нефть продолжают колебаться на неопределенности вокруг коронавируса

ПРАЙМ10:42

ЦБ назвал коронавирус значимым фактором, влияющим на нефтяные цены

Красная весна11:51

В Центробанке назвали коронавирус значимым фактором неопределенности для цен на нефть

Парламентская газета11:48
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 18:59, Ашберн

Комментарии

Политика

Председателя Мюнхенской конференции внесли в базу сайта «Миротворец»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за подписание плана по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщается на сайте.
РИА Новости 15:48
Культура

Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

Paparazzi.ru 01:34
Политика

Партия Порошенко потребовала от Зеленского ответа по поездке в Россию

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует, чтобы глава государства Владимир Зеленский публично заявил, допускает ли он свое участие в параде Победы 9 мая в Москве.
РИА Новости 10:10
Происшествия

Названа причина расстрела семьи в центре Калининграда

Свидетели рассказали следователям: причиной ссоры мужчин стал неудачно припаркованный автомобиль.
Российская газета 07:03
Общество

СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»

Крушение малазийского "Боинга" на востоке Украины в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного зенитного ракетного комплекса "Бук".
Вести.Ru 18:31
Общество

«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» запустила в России формат dark kitchen («темная кухня»).
Lenta.ru 15:52
Экономика

Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
RT на русском 14:52
Шоу-бизнес

Алла Пугачева делает подтяжки лица, чтобы сохранить молодость

Алла Пугачева призналась, что не раз делала пластические операции.
StarHit.ru вчера в 13:30
Хоккей

Илья Воробьев: «Можно сделать комплимент обеим командам»

Спорт-Экспресс 12:50
Общество

Глава Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава американской корпорации Amazon, миллиардер и богатейший человек мира Джефф Безос объявил об открытии Фонда Земли (Bezos Earth Fund) для борьбы с климатическими изменениями.
Известия 16:37
Происшествия

В Подмосковье отец пятерых детей застрелил жену и покончил с собой

Многодетный постоялец общежития в подмосковном Селятино убил свою жену на глазах у 8-летнего сына, сообщает Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ридус вчера в 13:28
Политика

Лавров обвинил в ущербности логику членов «нормандского формата»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что западные члены "нормандского формата" используют "ущербную логику".
Pravda.Ru 08:37
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.
Московский Комсомолец 09:40
Происшествия

Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии

Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.
Известия 14:54
Энергетика

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Коммерсантъ 10:21
Общество

Два члена команды Миллера покинули «Газпром»

«Газпром» сообщил о ряде кадровых и структурных изменений. Соответствующий релиз опубликован на сайте компании.
Lenta.ru 18:53
Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru 09:55
Общество

Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва

Lenta.ru 14:33
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 07:58
Футбол

Федор Смолов прокомментировал свой первый гол в составе «Сельты»

Российский форвард Федор Смолов, взятый в испанский клуб в аренду у "Локомотива", прокомментировал свой первый гол в составе "Сельты".
Аргументы недели 01:57
Армия и оружие

Боевики в Сирии пошли в атаку на трофейном Т-90

Боевики в Сирии захватили у правительственной армии российский танк Т-90 и начали наступление в провинции Алеппо.
ТВ Центр вчера в 11:12
Шоу-бизнес

12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы

Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
ГлобалМСК.ру 07:56
Кино

Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами»

Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.
Ведомости вчера в 16:07
ЖКХ

В России задумали запретить отключать услуги ЖКХ за долги

В России задумали запретить отключать услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за долги.
Lenta.ru 18:54
Политика

Евросоюз продлил на год санкции против Белоруссии

«Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2021 года», — сказано в заявлении Совета ЕС, опубликованном на официальном сайте законодательного органа 17 февраля.
Известия 05:12
Политика

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 12:54
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru 11:11
Общество

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру и в Верховный суд по делу «Сети»

Организация "Сеть" признана в России террористической и запрещена.
Эхо Москвы 13:00
Авто

В Госдуме предлагают присваивать автомобилям экологический класс

Депутат Госдумы Михаил Старшинов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову присваивать экологический класс всем автомобилям – даже тем, которые были выпущены до введения такой сегментации.
Автоновости дня 00:35
Происшествия

В Петербурге в суд поступил новый иск к беглянке Алле Ильиной

В отношении 32-летней петербурженки Аллы Ильиной, принудительно помещенной в карантин по решению суда от 17 февраля, поступил новый судебный иск.
REGNUM 10:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное