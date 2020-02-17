Банк России предполагает, что цена на нефть марки Urals достигнет уровня 50 долларов уже к началу 2021 года, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. "При этом достижение уровня 50 долларов США за баррель предполагается к началу 2021 года", — говорится в докладе.

ЦБ: Цена на нефть Urals достигнет уровня $50 уже к началу 2021 года

Экономика ЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах".

Космос В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.

Технологии Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7 В свою очередь Фонд свободного программного обеспечения, предложил компании Microsoft поделится исходным кодом Windows 7 и дать системе вторую жизнь.

Общество Слова протоиерея Смирнова о браке просят проверить на экстремизм Юрист Екатерина Гордон обратилась в МВД, ГСУ СК по Москве и прокуратуру с просьбой проверить слова протоиерея Дмитрия Смирнова о гражданских браках на экстремизм.

Шоу-бизнес Кристина Асмус возмутила подписчиков новой фотосессией Три снимка сделаны в обычном стиле. На них звезда демонстрирует стройную фигуру и игривый взгляд.

Экономика Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Политика МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Политика Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией Если белорусы захотят оставаться независимыми, то их ожидает война с Россией, подобная той, что происходит на Украине, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Политика В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".

Общество Голландские спецслужбы: в районе крушения MH17 «Буков» вообще не было Как сообщает платформа для независимых журналистов Bonanza Media, Служба военной разведки и безопасности Нидерландов обнародовала документ, согласно которому, в районе крушения малайзийского лайнера Boeing MH17 ни одной установки ЗРК "Бук" не присутствовало.