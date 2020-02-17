Энергетика
ПРАЙМЦБ: Цена на нефть Urals достигнет уровня $50 уже к началу 2021 года
Банк России предполагает, что цена на нефть марки Urals достигнет уровня 50 долларов уже к началу 2021 года, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. "При этом достижение уровня 50 долларов США за баррель предполагается к началу 2021 года", — говорится в докладе.
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В Центробанке назвали коронавирус значимым фактором неопределенности для цен на нефть
Парламентская газетавчера в 11:48
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