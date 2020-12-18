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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ: Цифровой рубль не повлияет на кредитные и депозитные ставки в РФ

Радио Маяк
РЕН ТВ
БИЗНЕС Online
The Moscow Post
Lenta.ru
РБК
Live24
Накануне.Ru
РИА Новости
Радио Sputnik
Царьград
Как сообщалось, введение цифрового рубля может привести к повышению процентных ставок в среднем на 0,5%. Такое мнение высказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.В источнике
Эльвира Набиуллинароссийский политик
На наш взгляд, на кредитные ставки это уж точно не повлияет, потому что кредитные ставки и депозитные ставки будут такими же - как с цифровым рублем, так и без цифрового рубля. Они будут во многом определяться ситуацией с инфляцией, с нашей денежно-кредитной политикой.Царьград
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Набиуллина: Запуск цифрового рубля не повлияет на кредитные ставки

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«Госсекретарь Помпео ясно дал понять министру иностранных дел Чавушоглу, что покупка систем С-400 подвергает опасности безопасность военнослужащих и военные технологии США, а также предоставляет России доступ к вооруженным силам Турции и ее оборонной индустрии», – приводит РИА Новости заявление госдепартамента.
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