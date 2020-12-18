ЦБ: Цифровой рубль не повлияет на кредитные и депозитные ставки в РФ
Как сообщалось, введение цифрового рубля может привести к повышению процентных ставок в среднем на 0,5%. Такое мнение высказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.В источнике
На наш взгляд, на кредитные ставки это уж точно не повлияет, потому что кредитные ставки и депозитные ставки будут такими же - как с цифровым рублем, так и без цифрового рубля. Они будут во многом определяться ситуацией с инфляцией, с нашей денежно-кредитной политикой.Царьград
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