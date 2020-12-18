В Германии признали преимущества российской вакцины от коронавируса

В Германии признали преимущества вакцин от коронавируса на основе аденовируса, к числу которых относится и российский препарат «Спутник V». Президент немецкого общества вирусологов, профессор Гейдельбергского университета Ральф Бартеншлагер заявил, что в сравнении с РНК-вакцинами их легче перевозить.