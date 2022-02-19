В связи с эпидемиологической обстановкой многих волнуют вопросы: когда школьников переводят на удаленку, закроют ли школы на карантин с 21 февраля, будут ли продлевать дистанционное обучение в школах после 19 февраля 2022 года, продлят ли школьникам в регионах дистанционку до 1 марта 2022 года.
Новая ГАЗ М-20 «Победа» 2022–2023 может быт оснащена турбированным мотором объемом 1,5 литра и мощностью 150 л.с. Рассматривается и появление варианта новинки с двухлитровым силовым агрегатом на 190 или 211 л.с. Стоимость абсолютно нового кроссовера оценивается в 1,8-2,2 млн рублей.