В связи с эпидемиологической обстановкой многих волнуют вопросы: когда школьников переводят на удаленку, закроют ли школы на карантин с 21 февраля, будут ли продлевать дистанционное обучение в школах после 19 февраля 2022 года, продлят ли школьникам в регионах дистанционку до 1 марта 2022 года.