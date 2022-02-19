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ЦБ ДНР установил суточный лимит на выдачу наличных в размере 10 тысяч рублей

Центробанк Донецкой народной республики (ДНР) установил суточный лимит на выдачу наличных в размере десяти тысяч рублей, которые можно снимать в банкоматах по одной карте.
Российская газета
Все банкоматы обеспечиваются деньгами ежедневно.
Профиль
Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля.
Газета.Ru
Из республики в Ростовскую область вывозят женщин, детей и пожилых людей.
Росбалт
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Подробнее о событии

Центробанк ДНР установил суточный лимит выдачи наличных по одной карте
ТАССвчера в 07:27
В ДНР установили лимит выдачи наличных по платежной карте центрального банка
Интерфаксвчера в 06:51
ЦРБ ДНР временно установил суточный лимит выдачи наличных — не более десяти тысяч рублей
РИА Новостивчера в 06:43
Центробанк ДНР установил суточный лимит выдачи наличных
Говорит Москвавчера в 06:45
ЦБ ДНР временно запретил клиентам снимать с одной карты более 10 тысяч рублей за сутки
Lenta.ruвчера в 06:50
ЦБ ДНР временно запретил клиентам снимать с карт более 10 тыс. рублей за сутки
Газета.Ruвчера в 06:41
Центробанк ДНР ограничил выдачу наличных денег
Московский Комсомолецвчера в 06:35

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