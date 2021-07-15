Регулятор обвинил компанию в нарушении законов о хранении данных. В сообщении индийского ЦБ говорится, что Mastercard не выполняла правила, требующие от иностранных платежных систем хранить данные о транзакциях в Индии исключительно на территории страны.

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С чего всё началось ЦБ Индии запретил Mastercard выпускать в стране новые карты Центральный банк Индии на неопределенный срок запретил платежной системе Mastercard Inc выпускать новые дебетовые и кредитные карты для клиентов внутри страны. Регулятор обвинил компанию в нарушении законов о хранении данных. Интерфакс 07:22