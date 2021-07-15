ЦБ Индии запретил Mastercard выпускать в стране новые карты
Регулятор обвинил компанию в нарушении законов о хранении данных. В сообщении индийского ЦБ говорится, что Mastercard не выполняла правила, требующие от иностранных платежных систем хранить данные о транзакциях в Индии исключительно на территории страны.В источнике
Центральный банк Индии на неопределенный срок запретил платежной системе Mastercard Inc выпускать новые дебетовые и кредитные карты для клиентов внутри страны. Регулятор обвинил компанию в нарушении законов о хранении данных.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в 2021 году поставит авиакомпаниям ещё 30 отечественных пассажирских самолетов SSJ100, итого к концу года будут летать 180 таких лайнеров, сообщил гендиректор корпорации Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным.