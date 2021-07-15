Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

ЦБ Индии запретил Mastercard выпускать в стране новые карты

Регулятор обвинил компанию в нарушении законов о хранении данных. В сообщении индийского ЦБ говорится, что Mastercard не выполняла правила, требующие от иностранных платежных систем хранить данные о транзакциях в Индии исключительно на территории страны.В источнике

С чего всё началось

ЦБ Индии запретил Mastercard выпускать в стране новые карты

Центральный банк Индии на неопределенный срок запретил платежной системе Mastercard Inc выпускать новые дебетовые и кредитные карты для клиентов внутри страны. Регулятор обвинил компанию в нарушении законов о хранении данных.
Интерфакс07:22

Подробнее о событии

В Индии запретили Mastercard выпуск новых карт

Общественная служба новостей08:06

ЦБ Индии обвинил Mastercard в нарушении законов о хранении данных

Экономика сегодня07:46

Индия запретила Mastercard выпускать в стране новые карты

Octagon.Media05:44

Индия запретила Mastercard выпускать новые карты

Газета.Ru07:29

ЦБ Индии запретил Mastercard выпускать в стране новые карты

Интерфакс07:22

Индийский центробанк ограничил возможности платежной системы Mastercard

ФАН07:45

Индия запретит Mastercard выпускать карты на территории страны

UfacityNews.ru03:31
Интересное

Алексей Орлов поручил продлить трамвайную ветку из Академического на Широкую Речку

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился подготовить проекты планировки и межевания территории, предназначенной для реализации второго и третьего этапов стройки трамвайной ветки в Академический.
66.ru07:49

ОАК в 2021 году поставит авиакомпаниям еще 30 самолетов Sukhoi Superjet 100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в 2021 году поставит авиакомпаниям ещё 30 отечественных пассажирских самолетов SSJ100, итого к концу года будут летать 180 таких лайнеров, сообщил гендиректор корпорации Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости07:22

Падение убившего динозавров астероида спровоцировало волну высотой 1500 метров

Моделирование продемонстрировало, что волны, которые вызвали рябь, могли иметь высоту 1500 метров, а спровоцировавшее их землетрясение должно было иметь силу выше 11 баллов по шкале Рихтера.
FBM.ruвчера в 08:49