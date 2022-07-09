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ЦБ Ирана намерен быстро реализовать договоренности с РФ в банковской сфере

Центробанк Ирана рассчитывает, что подписанные с Россией меморандумы о межбанковском сотрудничестве в скором времени будут реализованы на практике.
ТАСС
Встреча главы ЦБ Ирана с представителями российских властей в Москве произошла 7-8 июля.
Газета.Ru
Салехабади предположил, что в будущем Россия и Иран смогут наладить банковское взаимодействие при помощи аналога системы SWIFT.
Газета.Ru
В целом, по оценке Салехабади, подписанные в Москве меморандумы "укрепят развивающиеся экономические и энергетические связи Ирана и России".
ТАСС

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ЦБ Ирана намерен быстро реализовать договоренности с Россией в банковской сфере
NVL22:17
ЦБ Ирана намерен быстро реализовать договоренности с РФ в банковской сфере
ТАСС19:45
ЦБ Ирана намерен быстро реализовать договоренности с Россией в банковской сфере
Общественная служба новостей20:24
Центробанк Ирана надеется на быструю реализацию договоренностей c Россией
Газета.Ru20:57

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