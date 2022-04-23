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ЦБ Италии заявил, что страна способна справиться с последствиями санкций против России

Глава Банка Италии Иньяцио Виско считает, что страна способна справиться с последствиями санкций против РФ в связи с событиями на Украине, рецессия итальянской экономики маловероятна.
РИА Новости
Глава Центробанка Италии Иньяцио Виско уверен, что рецессия экономики страны маловероятна.
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"Думаю, мы можем сохранять спокойствие и уделять внимание самым уязвимым слоям населения, которые пострадают больше всего", - сказал Виско.
РИА Новости
При самом неблагоприятном сценарии рост ВВП Италии прогнозировался на уровне 1,5%. Опубликованный в субботу доклад Confinfustria подтвердил ухудшение основных показателей экономики, связанное с повышением стоимости энергии и сырья.
РИА Новости

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