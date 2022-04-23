РИА НовостиЦБ Италии заявил, что страна способна справиться с последствиями санкций против РоссииГлава Банка Италии Иньяцио Виско считает, что страна способна справиться с последствиями санкций против РФ в связи с событиями на Украине, рецессия итальянской экономики маловероятна.РИА НовостиРецессия в Италии маловероятна, считает Виско.ТАСС"Думаю, мы можем сохранять спокойствие и уделять внимание самым уязвимым слоям населения, которые пострадают больше всего", - сказал Виско.РИА НовостиПри самом неблагоприятном сценарии рост ВВП Италии прогнозировался на уровне 1,5%. Опубликованный в субботу доклад Confinfustria подтвердил ухудшение основных показателей экономики, связанное с повышением стоимости энергии и сырья.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПрофильПрофильГазета.RuRB НовостиИА Красная ВеснаLife.ruПодробнее о событииГлава ЦБ Италии уверен, что страна выдержит последствия санкций против РоссииТАСС12:20ЦБ Италии заявил, что страна способна справиться с последствиями санкций против РоссииРИА Новости10:33ЦБ Италии пообещал справиться с последствиями антироссийских санкцийLife.ru11:49Глава ЦБ Италии считает, что страна выдержит все последствия антироссийских санкцийRB Новости12:21Банк Италии исключил рецессию в стране из-за событий на УкраинеГазета.Ru11:05В Италии указали на способность преодолеть последствия санкций против РФИА Красная Весна11:04Глава Банка Италии Виско: итальянская экономика сможет пережить антироссийские санкцииРадио Sputnik11:58Показать ещёОценить161Поделиться