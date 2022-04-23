Будьте в Плюсе

ЦБ Италии заявил, что страна способна справиться с последствиями санкций против России

Глава Банка Италии Иньяцио Виско считает, что страна способна справиться с последствиями санкций против РФ в связи с событиями на Украине, рецессия итальянской экономики маловероятна.
РИА Новости
Рецессия в Италии маловероятна, считает Виско.
ТАСС
"Думаю, мы можем сохранять спокойствие и уделять внимание самым уязвимым слоям населения, которые пострадают больше всего", - сказал Виско.
РИА Новости
При самом неблагоприятном сценарии рост ВВП Италии прогнозировался на уровне 1,5%. Опубликованный в субботу доклад Confinfustria подтвердил ухудшение основных показателей экономики, связанное с повышением стоимости энергии и сырья.
РИА Новости

Подробнее о событии

Глава ЦБ Италии уверен, что страна выдержит последствия санкций против России
ТАСС12:20
ЦБ Италии заявил, что страна способна справиться с последствиями санкций против России
РИА Новости10:33
ЦБ Италии пообещал справиться с последствиями антироссийских санкций
Life.ru11:49
Глава ЦБ Италии считает, что страна выдержит все последствия антироссийских санкций
RB Новости12:21
Банк Италии исключил рецессию в стране из-за событий на Украине
Газета.Ru11:05
В Италии указали на способность преодолеть последствия санкций против РФ
ИА Красная Весна11:04
Глава Банка Италии Виско: итальянская экономика сможет пережить антироссийские санкции
Радио Sputnik11:58

Интересное

Экс-канцлер ФРГ Шредер признал невозможность изоляции России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Россию не получится изолировать "в долгосрочной перспективе", так как промышленность ФРГ нуждается в российских ресурсах.
Газета.Ru13:25

Минобороны сообщило об ударах по военному аэродрому в Одессе

Российские военнослужащие нанесли удары ракетами большой дальности по военному аэродрому под Одессой, где хранилась крупная партия оружия из США и ЕС.
РБК13:19

Басурин заявил, что националисты сорвали эвакуацию из Мариуполя, обстреляв место сбора

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин заявил о срыве украинскими националистами эвакуации гражданского населения из Мариуполя.
Lenta.ru10:01

CHERY представила в РФ полноприводный кроссовер CHERY Tiggo 8 Pro Max 22 апреля 2022 года

В России начались продажи нового полноприводного кроссовера родом из Китая.
Автоновости днявчера в 10:45

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу перед Пасхой

Церемония схождения благодатного огня, которая состоялась в храме Гроба Господня в Иерусалиме, попала на видео.
Lenta.ru07:43

Колумнист Spiegel Нойбахер: АЭС смягчат удар после отказа Германии от российского газа

Германия может облегчить последствия отказа от российского топлива, если не закроет оставшиеся в стране три атомные электростанции, уверен колумнист Spiegel Александр Нойбахер.
РИА Новости12:33

Ферстаппен выиграл спринтерскую гонку Гран-при Эмилии-Романьи, опередив Леклера

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен первым пришел к финишу спринта в рамках Гран-при Эмилии-Романьи в «Формуле-1».
Матч ТВ11:10

НФ: Чудовищное когнитивное обнищание Соединенных Штатов продолжается

В США явно наблюдается чудовищное когнитивное обнищание.
ГЛАС.RU11:52

Премьер Словакии пообещал оплатить российский газ в мае в евро

Словакия во второй половине мая рассчитается за российский газ и оплата будет проведена в евро, заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер.
РБК11:00

Чавушоглу: Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию

Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости12:24