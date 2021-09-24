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ЦБ Китая подтвердил нелегальность операций с использованием криптовалют

Виртуальная валюта не является законным платежным средством, деловая деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконной, говорится в опубликованном Народным банком Китая (ЦБ) в пятницу уведомлении.
ПРАЙМ
Народный банк Китая (НБК) 24 сентября заявил, что криптовалюты не должны циркулировать на рынках наравне с традиционными валютами и что иностранным биржам отныне запрещено предоставлять услуги материковым инвесторам.
Lenta.ru
Незаконной финансовой деятельностью, как отмечает ЦБ, также считается предоставление любых услуг по обмену виртуальной валюты гражданам Китая в интернете.
РИА Новости
Другие криптовалюты тоже рухнули — стоимость Ethereum снизилась на 7,3 процента до 2 844,02 доллара.
Lenta.ru

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