Виртуальная валюта не является законным платежным средством, деловая деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконной, говорится в опубликованном Народным банком Китая (ЦБ) в пятницу уведомлении.
Народный банк Китая (НБК) 24 сентября заявил, что криптовалюты не должны циркулировать на рынках наравне с традиционными валютами и что иностранным биржам отныне запрещено предоставлять услуги материковым инвесторам.
Новая современная филармония будет построена на месте старого здания, заявил министр культуры Сержиу Продан в пятницу на пресс-конференции по случаю годовщины пожара, уничтожившего здание Национальной филармонии.