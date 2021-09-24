Будьте в Плюсе

ЦБ Китая пообещал прекратить торговлю криптовалютой в стране

Народный банк Китая (аналог ЦБ) назвал незаконной всю деятельность, связанную с криптовалютами, и пообещал принять жесткие меры по пресечению торговли ими, пишет Reuters.
Lenta.ru
ЦБ Китая вновь заявил, что финансовым учреждениям и небанковским платежным организациям запрещено предлагать услуги компаниям, имеющим отношение к криптовалютам.
Profinance.ru
Народный банк Китая добавил, что правительство «решительно пресечет спекуляцию виртуальной валютой», чтобы «защитить собственность населения и обеспечить экономический, финансовый и социальный порядок».
Коммерсантъ
Заявление привело к падению курса основных криптовалют: по данным CoinMarketCap, цена биткойна к 15:17 по Москве упала на 5,14% за сутки, до $41 332,92, цена эфира — на 7,95%, до $2818,69.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

ЦБ Китая подтвердил нелегальность операций с использованием криптовалют
ПРАЙМвчера в 07:17
В Китае объявили незаконными все операции с криптовалютами
Ведомостивчера в 10:29
Центробанк Китая запретил работу иностранных криптовалютных бирж
Коммерсантъвчера в 08:40
Экс-глава Минфина США: для жизнеспособности криптовалюте нужно регулирование
Profinance.ruвчера в 16:00
ЦБ Китая пообещал прекратить торговлю криптовалютой в стране
Lenta.ruвчера в 07:14
Народный банк Китая объявил вне закона все операции с криптовалютой
Право.рувчера в 06:32
Китай пообещал принять жесткие меры за деятельность с криптовалютой
Газета.Ruвчера в 07:32

Интересное

Вертолет Ingenuity готовится к 14 полету

Вертолет НАСА "Изобретательность" (Ingenuity) готовится к своему 14-му полету на красной планете, но разреженный марсианский воздух делает такие полеты все более и более сложными.
AstroNews.ru23 сентября в 09:14

Депутат Рады Буймистер: Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона

Депутат фракции Верховной Рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер признала риск «не дожить» до следующего отопительного сезона из-за кризиса в сфере энергетики.
Lenta.ru23:28

У Наташи Королевой могут возникнуть проблемы с законом после рождения ее дочери

Известный юрист Аркадий Брызгалин в разговоре с журналистами портала BLITZ+ отметил, что если Королёва действительно несколько лет скрывала получение 173 млн руб. в биткоинах, то этот факт может быть расценен как сокрытие доходов.
Bimru.ru23 сентября в 11:13

У ученых наконец-то есть объяснение самым энергичным взрывам во Вселенной

По данным НАСА, выпущенный в результате огромного космического взрыва один гамма-всплеск способен светить примерно в миллион триллионов раз ярче, чем наше Солнце, но ученые не могут объяснить, почему это происходит.
AstroNews.ru22 сентября в 14:38

Вирусолог Скулачев предупредил о риске новой волны коронавируса в российских регионах

Предпосылки для прихода новой волны COVID-19 в Россию есть, но всплеск заболеваемости грозит не Москве и Санкт-Петербургу, а другим регионам, заявил в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.
РИА Новости19:10