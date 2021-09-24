Народный банк Китая добавил, что правительство «решительно пресечет спекуляцию виртуальной валютой», чтобы «защитить собственность населения и обеспечить экономический, финансовый и социальный порядок».
Известный юрист Аркадий Брызгалин в разговоре с журналистами портала BLITZ+ отметил, что если Королёва действительно несколько лет скрывала получение 173 млн руб. в биткоинах, то этот факт может быть расценен как сокрытие доходов.
По данным НАСА, выпущенный в результате огромного космического взрыва один гамма-всплеск способен светить примерно в миллион триллионов раз ярче, чем наше Солнце, но ученые не могут объяснить, почему это происходит.
Предпосылки для прихода новой волны COVID-19 в Россию есть, но всплеск заболеваемости грозит не Москве и Санкт-Петербургу, а другим регионам, заявил в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.