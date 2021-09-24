У Наташи Королевой могут возникнуть проблемы с законом после рождения ее дочери

Известный юрист Аркадий Брызгалин в разговоре с журналистами портала BLITZ+ отметил, что если Королёва действительно несколько лет скрывала получение 173 млн руб. в биткоинах, то этот факт может быть расценен как сокрытие доходов.