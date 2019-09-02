Курс китайской валюты снизился до 7,0883 юаня за американский доллар Народный банк Китая в понедельник, 2 сентября, понизил курс юаня до минимального значения с 13 марта 2008 года, сообщает ТАСС. Курс национальной валюты снизился до 7,0883 юаня за один доллар США.

ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума с марта 2008 года

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