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Российская газета
Российская газета

ЦБ: Комиссия за нелегальное обналичивание выросла вдвое за четыре года

В последние годы ЦБ активно выводил с рынка банки, вовлеченные в проведение сомнительных операций. По словам Ясинского, еще больше повысит издержки таких операций запуск платформы "Знай своего клиента".В источнике
Российская газета
Радио Комсомольская правда
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Коммерческие Вести
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Znak.com
С чего всё началось

ЦБ: Комиссия за нелегальное обналичивание выросла вдвое за четыре года

Комиссия за нелегальное обналичивание держится на уровне 20% ("плюс-минус"), при этом три-четыре года назад стоимость обналичивания колебалась в пределах от 10 до 12%, рассказал в интервью "Российской газете" директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.
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