Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

ЦБ: Комиссия за нелегальное обналичивание выросла вдвое за четыре года

В последние годы ЦБ активно выводил с рынка банки, вовлеченные в проведение сомнительных операций. По словам Ясинского, еще больше повысит издержки таких операций запуск платформы "Знай своего клиента".В источнике
Российская газета
Радио Комсомольская правда
Аргументы и Факты
Коммерческие Вести
Экономика сегодня
Znak.com
С чего всё началось

ЦБ: Комиссия за нелегальное обналичивание выросла вдвое за четыре года

Комиссия за нелегальное обналичивание держится на уровне 20% ("плюс-минус"), при этом три-четыре года назад стоимость обналичивания колебалась в пределах от 10 до 12%, рассказал в интервью "Российской газете" директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.
Российская газета19:00
Подробнее о событии

ЦБ подсчитал комиссию за незаконное обналичивание на черном рынке

Экономика сегодня08:35

ЦБ рассказал о росте комиссии за нелегальное обналичивание на 10%

ФАН07:45

ЦБ: «Красных» клиентов банков может ожидать принудительная ликвидация

Российская газета01:00

На российском чёрном рынке вдвое выросла комиссия за «обнал»

Коммерческие Вести06:15

ЦБ: комиссия за нелегальное обналичивание выросла в 2 раза за четыре года

Бизнес.Ру03:38

В ЦБ рассказали об увеличении комиссии за нелегальное обналичивание

Аргументы и Факты03:26

В ЦБ заметили, что нелегальное обналичивание денег в России резко подорожало

Фонтанка.Ру06:19
Интересное

Законопроект о новых полномочиях Росгвардии внесен в Госдуму

Москва, 15 февраля 2021, 16:23 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях сотрудников Росгвардии внесли в Госдуму депутаты «Единой России» Василий Пискарёв и Александр Хинштейн, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.
REGNUM08:23

В Вологодской области нетрезвый подросток угнал машину у родителей

Полицейские задержали нетрезвого подростка, который с товарищем угнал автомобиль у родителей в Череповце после игры на приставке в автогонки, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.
РИА Новости08:08