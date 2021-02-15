ЦБ: Комиссия за нелегальное обналичивание выросла вдвое за четыре года
В последние годы ЦБ активно выводил с рынка банки, вовлеченные в проведение сомнительных операций. По словам Ясинского, еще больше повысит издержки таких операций запуск платформы "Знай своего клиента".В источнике
С чего всё началось
ЦБ: Комиссия за нелегальное обналичивание выросла вдвое за четыре года
Комиссия за нелегальное обналичивание держится на уровне 20% ("плюс-минус"), при этом три-четыре года назад стоимость обналичивания колебалась в пределах от 10 до 12%, рассказал в интервью "Российской газете" директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.
Российская газета19:00
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