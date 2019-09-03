Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ: Просрочка россиян по кредитам за 2018 год снизилась

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Центральный банк РФ сообщил, что в 2018 году на 10,5% (с 849 млрд до 760 млрд рублей) снизилась просроченная задолженность физических лиц перед кредитными организациями по сравнению с предыдущим годом.
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