Центральный банк РФ сообщил, что в 2018 году на 10,5% (с 849 млрд до 760 млрд рублей) снизилась просроченная задолженность физических лиц перед кредитными организациями по сравнению с предыдущим годом.

ЦБ: Просрочка россиян по кредитам за 2018 год снизилась

Происшествия Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествия В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.

Происшествия В Турции девочка из России утонула в бассейне Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Происшествия Оппозиционеров Бойко и Гальперина арестовали из-за акции 31 августа Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко арестовали на 10 суток из-за несогласованной акции 31 августа, написал на своей странице в Twitter один из лидеров партии Михаил Светов.

Общество Расторгнут брак иранца с малолетней девочкой Как сообщалось ранее, власти Ирана потребовали, чтобы исламский суд округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад отменил брак между малолетней и ее супругом.

Армия и оружие Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.

Армия и оружие Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков Два ударных беспилотника боевиков попытались приблизиться к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и были уничтожены комплексами ПВО базы, сообщили в Минобороны РФ.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Политика Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области Вице-премьер Виталий Мутко обрушился с критикой на уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова.

Происшествия Для фигуранта «московского дела» Евгения Коваленко попросили 5 лет Прокуратура затребовала пять лет лишения свободы Евгения Коваленко, обвиняемого в том, что во время несанкционированной акции протеста бросил в сторону росгвардейца мусорный бак.

Футбол Карпин снова стал лучшим тренером месяца в РПЛ Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин второй месяц подряд признаётся лучшим тренером в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Хоккей «Ак Барс» проиграл ЦСКА в первом матче сезона на глазах Билялетдинова Сегодня казанский "Ак Барс" уступил ЦСКА в Москве в стартовом матче сезона КХЛ 2019-2020 В первом периоде Владимир Ткачев открыл счет кистевым броском от синей линии.

Авто ГАЗ представил модернизированный «Соболь» Горьковский автозавод на выставке Comtrans 2019 продемонстрировал модернизированную версию модели "Соболь" с полным приводом.

Кино Как Юрию Кузнецову досталась роль «Мухомора» Исполнитель роли подполковника милиции по прозвищу "Мухомор" в сериале "Улицы разбитых фонарей" Юрий Кузнецов стал для миллионов телезрителей составной частью образа Санкт-Петербурга, несмотря на то, что сам он приехал в Ленинград, уже будучи состоявшимся театральным актером.

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Футбол «Зенит» заявил на Лигу чемпионов 23 футболистов Санкт-петербургский "Зенит" отправил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) список футболистов, которые будут заявлены для участия в групповом этапе Лиги чемпионов.

Наука Физики объяснили обратное вращение пекущихся блинов Полученные результаты позволили объяснить, почему иногда при вращении круглого контейнера вещество в нем вращается в ту же сторону, а иногда — в противоположную.

Здоровье Мать приняла смертельную болезнь у ребенка за аллергию Поскольку девочку несколько раз стошнило, мать решила, что у нее пищевая аллергия. Она отвела ребенка в местную больницу.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.