Экономика
Российская газетаЦБ: Просрочка россиян по кредитам за 2018 год снизилась
Центральный банк РФ сообщил, что в 2018 году на 10,5% (с 849 млрд до 760 млрд рублей) снизилась просроченная задолженность физических лиц перед кредитными организациями по сравнению с предыдущим годом.
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 15:40, Вашингтон
Происшествия
В Турции девочка из России утонула в бассейне
РИА Новости 12:20
Политика
Трамп назвал мэра Лондона некомпетентным
Президент США Дональд Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана некомпетентным.
Известия 12:29
Происшествия
В Москве из-за сообщения о минировании эвакуируют Павелецкий вокзал
Пассажиров и сотрудников Павелецкого вокзала в Москве эвакуируют после поступления сообщения о минировании.
RT на русском 15:30
Происшествия
Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа
Замоскворецкий суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Марку Гальперину за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии.
Интерфакс 14:00
Баскетбол
Баскетбольная сборная США обыграла Турцию только в овертайме
Баскетболисты сборной США с огромным трудом сумели обыграть команду Турции в поединке группового этапа Чемпионата мира.
Metaratings 11:09
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Экономика
«Сургутнефтегаз» за день подорожал на 10%
В понедельник, 2 сентября, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России – «Сургутнефтегаз» – подорожала на Московской бирже на 10,4% до 1,36 трлн руб.
Ведомости вчера в 17:05
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до пяти человек
Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах возросло до пяти человек.
РБК вчера в 20:04
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда 00:40
Футбол
Лукас Сантос: «Хочу показать свой футбол, чтобы ЦСКА выкупил меня»
Постараюсь как можно скорее адаптироваться. Хочу показать свой футбол, чтобы ЦСКА выкупил меня.
Sports.ru 13:17
Здоровье
Отечественные арбузы и дыни не прошли проверку Роспотребнадзора
Доктор Питер 11:48
Происшествия
В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25
Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:48
Футбол
«Витесс» Слуцкого арендовал вратаря «Челси»
Голландский клуб арендовал 25-ленего англичанина на сезон, сообщает официальный сайт «синих».
Спорт-Экспресс 13:35
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Хоккей
КХЛ. ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом»
Вести.Ru 14:57
Авто
Представлен новый кроссовер Kia KX3 для китайского рынка
Для китайского рынка был представлен кроссовер Kia KX3, а он является адаптированным вариантом глобальной модели Kia Seltos.
Газета DAILY 14:16
Армия и оружие
ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
"В городе Латакия слышны взрывы из-за работы ПВО, отражающей атаку нескольких БПЛА, запущенных террористами в зоне деэскалации в направлении базы Хмеймим", - передает телеканал Ikhbariya.
РИА Новости 14:54
Культура
На ярмарке Cosmoscow представят работы Дали и Шагала
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow будет проходить с 6 по 8 сентября в Гостином дворе, сообщает «Российская газета» со ссылкой на сайт мероприятия.
RT на русском 14:54
Футбол
ЦСКА и «Млада Болеслав» высказались о срыве трансфера Комличенко
На официальном сайте "Млады Болеслав" опубликовали заявление относительно трансфера российского нападающего Николая Комличенко.
Life.ru 09:50
Общество
В Беслане почтили память жертв теракта
Жители Беслана во вторник, 3 сентября, почтили память жертв теракта, произошедшего 15 лет назад в школе №1, жертвами которого стали 334 человека, из них 186 детей.
Известия 06:40
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Происшествия
В ЮАР сняли на видео схватку носорога и слона
Столкновение слона и носорога в Национальном парке Крюгера в ЮАР было снято на видео.
REGNUM 13:14
Футбол
Трансфер Коноплянки обошёлся «Шахтёру» в € 1,5 млн
По информации источника, переход 29-летнего футболиста обошёлся донецкому клубу в € 1,5 млн.
Чемпионат 15:09
Политика
В парламенте Италии создали коалицию
Членам «Движения 5 звезд» предстояло ответить на вопрос, согласны ли они с тем, чтобы вместе с Демпартией запустить правительство под председательством премьера Италии Джузеппе Конте, который ушел в отставку в августе.
Известия 14:27
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Происшествия
Пожар на складе с пестицидами локализовали в Рязани
Пожарные локализовали возгорание на складе с пестицидами в районе Южный Промышленный узел в городе Рязани на площади 700 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в оперативных службах региона.
ТАСС 11:34