Экономика
Российская газетаЦБ: Просрочка россиян по кредитам за 2018 год снизилась
Центральный банк РФ сообщил, что в 2018 году на 10,5% (с 849 млрд до 760 млрд рублей) снизилась просроченная задолженность физических лиц перед кредитными организациями по сравнению с предыдущим годом.
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Центробанк России сообщил, что в 2018 году снизилась просрочка россиян по кредитам
Комсомольская правда16:52
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:18, Вашингтон
Здоровье
Московские врачи успешно прооперировали пациента с раком гортани
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Российская газета 13:08
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Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Политика
Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi Superjet
Ранее господин Филев сообщил «Ведомостям», что Минпромторг отказывается от выпуска самолетов Sukhoi Superjet на 75 мест из-за отсутствия спроса.
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Происшествия
Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал
Командир аварийно севшего в кукурузном поле Подмосковья самолете "Уральских авиалиний" А321 Дамир Юсупов вновь возвращается за штурвал на следующей неделе.
Газета.Ru 10:48
Политика
Джонсон потерял большинство в британском парламенте
Ранее Джонсон добился приостановки работы парламента до 14 октября: депутаты вышли после летних каникул 3 сентября, но они будут вынуждены прекратить работу уже через неделю.
Ведомости 13:14
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
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Бузова и Темникова поборются за звание «любимой певицы»
Телепрограмма 17:56
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61-летняя Шэрон Стоун в купальнике выглядит вдвое моложе
Особого уважения заслуживает и тот факт, что прекрасную физическую форму Шэрон Стоун поддерживает, имея целый букет серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет и астма.
Wday.ru 08:30
Здоровье
Названы продукты, помогающие избавиться от жира на животе
Кубанские новости 00:55
Политика
Московские коммунисты поддержат «Умное голосование» Навального
Московское отделение партии КПРФ заявит о поддержке «Умного голосования» оппозиционера Алексея Навального, сообщил депутат Госдумы, первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин телеканалу «Дождь».
Коммерсантъ 03:41
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия 16:50
Происшествия
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости 06:44
Происшествия
Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери
Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 15:32
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
Известия 09:41
Политика
Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.
ТАСС 11:23
Общество
РАН заявила о сокрытии Минздравом данных об экспертизе лекарств
В конце марта 2019 года вице-президент РАН Алексей Хохлов, как куратор комиссии, обратился с письмом к министру здравоохранения Веронике Скворцовой, попросив уточнить, где на сайте Минздрава публикуются заключения комиссии экспертов по результатам «экспертизы качества лекарственного средства» и «экспертизы отношения его ожидаемой пользы к возможному риску применения».
РБК 05:17
Армия и оружие
Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.
РИА Новости 14:18
Происшествия
Взрыв в пригороде бельгийского Антверпена разрушил три дома
В пригороде бельгийского города Антверпен прогремел взрыв, в результате которого разрушились три жилых дома.
Газета Metro 10:29
Происшествия
В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина
Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов.
Газета.Ru 13:34
Футбол
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака покинул расположение сборной Англии. Футболист получил повреждение спины, сообщает BBC.
Спорт-Экспресс 11:58
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru вчера в 03:18
Политика
Лукашенко передали проект программы интеграции с РФ
Проект программы по интеграции с Россией передали для дальнейшего одобрения президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Известия 10:45
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24
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Учения НАТО начались в Балтийском море
Ежегодные военные учения НАТО «Северные берега» начались в Балтийском море. В мероприятиях принимают участие более 40 кораблей из 18 стран.
Телеканал 360° 10:54