Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ: Просрочка россиян по кредитам за 2018 год снизилась

Центральный банк РФ сообщил, что в 2018 году на 10,5% (с 849 млрд до 760 млрд рублей) снизилась просроченная задолженность физических лиц перед кредитными организациями по сравнению с предыдущим годом.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Просрочка россиян по кредитам за 2018 год снизилась на 10,5% - ЦБ

ПРАЙМ14:34

ЦБ заявил о снижении просрочки россиян по кредитам

Капитал страны15:43

ЦБ: Просрочка россиян по кредитам за 2018 год снизилась

Российская газета15:08

Центробанк России сообщил, что в 2018 году снизилась просрочка россиян по кредитам

Комсомольская правда16:52

ЦБ отмечает рост размера долгов МСП по банковским кредитам впервые с 2014 год а

Банки.ру14:13

Накопленные резервы не спасут от стагнации

Независимая газета12:36

У туляков - 157 миллиардов банковских кредитов и они хранят там вкладов на 200 млрд рублей

Бизнес журнал11:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:37, Вашингтон
Спорт

Трехкратный олимпийский чемпион по биатлону умер в 49 лет

Вести.Ru 16:37
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Политика

Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit

Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
РБК 17:26
Гаджеты

Появилась новая версия Android от Google

Компания Google выпустила десятую версию операционной системы Android. Об этом сообщается в блоге американской корпорации.
Клопс 16:54
Армия и оружие

Вспомнить все

В 1941-м в оккупированный Марибор пышно въезжал Гитлер, тогда же там появился лагерь смерти.
Российская газета 17:27
Теннис

Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

РБК 17:08
Экономика

Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год

Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM 14:26
Происшествия

Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери

РИА Новости 15:32
Здоровье

Учёные рассказали, почему северные народы реже болеют диабетом

Эксперты из Института цитологии и генетики СО РАН выяснили, что представители народов Крайнего Севера реже болеют сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако подвержены туберкулёзу и заражению паразитами.
Life.ru 10:08
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru 07:59
Политика

Путин поручил ввести дополнительные выплаты медработникам

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медработникам организаций, оказывающих первичную помощь.
Lenta.ru 11:46
Происшествия

В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи

ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости 06:44
Армия и оружие

В Польше испытывают ПТРК Pirat, созданный совместно с Украиной

На военном полигоне Липа в Мазовецком воеводстве Польши прошли полевые испытания противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Pirat, разработанного совместно с Украиной, сообщает 3 сентября портал defence24.pl.
REGNUM 10:13
Гаджеты

В продажу поступил самый дешевый 5G-смартфон

Кубанские новости 02:54
Футбол

Представлен официальный логотип ЧМ-2022

Советский спорт 13:46
Политика

Небензя анонсировал консультации СБ ООН по химоружию в Сирии

Совет Безопасности ООН проведет консультации по химическому оружию в Сирии 4 сентября, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
РИА Новости 16:20
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют июльскую грозу в Москве

В среду, 4 сентября, температура воздуха в Московском регионе будет достигать +25 °С, вечером ожидается июльская гроза.
RT на русском 14:00
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости 03:43
Общество

В Париже похитили уже второе граффити Бэнкси

В Париже украли граффити английского уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает французский канал La Chaîne Info.
Lenta.ru 09:08
Здоровье

Убили Еву

Для Анны Савицкой теперь 23 августа является самым трагическим днем в жизни.
Российская газета 17:22
Космос

Роскосмос опроверг данные NASA об угрожающем МКС космическом мусоре

ЦНИИмаш, пояснили в Роскосмосе, ранее получил предварительные расчеты NASA о необходимости провести маневр уклонения из-за потенциальной угрозы.
ТАСС 16:35
Армия и оружие

ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим

Около российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 15:42
Происшествия

На Багамах из-за урагана «Дориан» погибли пять человек

В результате последствий урагана «Дориан» на Багамских островах погибли не менее пяти человек.
RT на русском вчера в 18:14
Армия и оружие

На Украине разделят должность главкома ВСУ и начальника генштаба

Должности начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины разделят, заявил первый заместитель главы генштаба ВСУ Игорь Колесник.
ТК Звезда 16:20
Футбол

Женская сборная России разгромила Эстонию в отборе Евро-2021

Чемпионат 14:40
Экономика

В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий

ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM вчера в 00:20
Политика

Посольство РФ осудило слова Джонсона о Второй мировой

Посольство России в Великобритании осудило слова британского премьер-министра Бориса Джонсона о действиях СССР во времена Второй мировой войны.
Ридус 03:04
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями

Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Наука

Патент недели: когда биология встречается с физикой

Традиционно чувствительную область биосенсора, которая и реагирует на изменение химического состава среды, «собирают» из трёх слоев: слой проводящего материала, выполненный на основе графена; связующий слой, так называемый линкер, и слой биочувствительного компонента.
Популярная механика 11:18
Кино

Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября

Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное