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ЦБ РФ: Около полумиллиона человек застраховались от коронавируса в России

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Дождь
ПРАЙМ
Как сообщил замруководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Иван Козлов на состоявшейся конференции по страхованию россиян, на сегодняшний день по стране уже зарегистрировано 496 тыс. жителей, которые оформили страховки от коронавирусной инфекции.В источнике
С чего всё началось
В России от коронавируса застраховались 496 тысяч человек, сообщает
 «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Ивана Козлова.
Дождь06:52
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Дождь

В России от коронавируса застраховались почти полмиллиона человек

Дождь06:52
ПРАЙМ

Страховки от COVID-19 принесли премий на сумму 1,6 миллиарда рублей

ПРАЙМ03:39
Банки.ру

Страховку на случай COVID приобрели почти 500 тыс. россиян

Банки.ру05:23
REGNUM

Около полумиллиона человек застраховались от коронавируса в России — ЦБ РФ

REGNUM04:52
Московский Комсомолец

Почти полмиллиона человек в России застраховались от коронавируса

Московский Комсомолец04:47
ТАСС

Порядка 500 тыс. россиян застраховались от коронавируса

ТАСС04:10
Аргументы и Факты

Почти полмиллиона россиян застраховались от коронавируса

Аргументы и Факты05:52

Песков: Путин поздравит нового президента США после завершения всех официальных процедур

Решения действующего президента США Дональда Трампа начать процесс передачи власти еще не достаточно, чтобы президент РФ Владимир Путин официально поздравил Джозефа Байдена с победой на американских выборах.
Песков: Путин поздравит нового президента США после завершения всех официальных процедур
ТАСС04:31

ВМС США отвергли нарушение границы России эсминцем «Джон Маккейн»

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Ведомости07:15

Сбер выделил индустрию электронной коммерции в отдельное направление

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Финмаркет05:57

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В Великобритании 2 декабря отменяется общенациональный карантин, однако, по-прежнему будут действовать строгие ограничительные меры ради безопасности граждан, - отметил премьер-министр Борис Джонсон.
Эхо Москвы01:35

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Комсомольская правда07:27

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Дождь04:04

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Следственный комитет России подозревает бывших и действующих сотрудников налоговых органов Самарской области в создании одной из самых крупных в стране площадок по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
Газета.Ru01:26

Волгоградская область не входит в число регионов с высоким распространением коронавируса

Волгоградская область на сегодняшний день не входит в число регионов с высоким распространением коронавируса, заявила на брифинге в РИАЦ руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева.
РИАЦ06:49