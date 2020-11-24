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ЦБ РФ: Около полумиллиона человек застраховались от коронавируса в России

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Как сообщил замруководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Иван Козлов на состоявшейся конференции по страхованию россиян, на сегодняшний день по стране уже зарегистрировано 496 тыс. жителей, которые оформили страховки от коронавирусной инфекции.В источнике
С чего всё началось
В России от коронавируса застраховались 496 тысяч человек, сообщает
 «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Ивана Козлова.
Дождь06:52
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В России от коронавируса застраховались почти полмиллиона человек

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Почти полмиллиона россиян застраховались от коронавируса

Аргументы и Факты05:52
ТАСС

Порядка 500 тыс. россиян застраховались от коронавируса

ТАСС04:10
REGNUM

Около полумиллиона человек застраховались от коронавируса в России — ЦБ РФ

REGNUM04:52
Московский Комсомолец

Почти полмиллиона человек в России застраховались от коронавируса

Московский Комсомолец04:47
Банки.ру

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