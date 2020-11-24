Как сообщил замруководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Иван Козлов на состоявшейся конференции по страхованию россиян, на сегодняшний день по стране уже зарегистрировано 496 тыс. жителей, которые оформили страховки от коронавирусной инфекции.

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