ЦБ РФ: Около полумиллиона человек застраховались от коронавируса в России
Как сообщил замруководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Иван Козлов на состоявшейся конференции по страхованию россиян, на сегодняшний день по стране уже зарегистрировано 496 тыс. жителей, которые оформили страховки от коронавирусной инфекции.В источнике
С чего всё началось
В России от коронавируса застраховались 496 тысяч человек, сообщает
«Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Ивана Козлова.
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