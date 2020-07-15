Экономика

Народные новостиНародные новостиЦБ РФ: ВВП России во втором квартале сократился на 9,5-10%

Снижение ВВП России во втором квартале 2020 года оценивается Центробанком в 9,5-10% в годовом выражении, следует из бюллетеня "О чем говорят тренды", который опубликован на сайте регулятора. По оценкам аналитиков ЦБ, это соответствует снижению ВВП во втором квартале на 9,5-10%.
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с чего всё началось
Обзор аналитического департамента Банка России «О чем говорят тренды» (.pdf
) основан преимущественно на июньских данных о характере восстановления экономики после резкого спада в апреле-мае, вызванных сочетанием локдаунов, сделки ОПЕК+ и сокращением потребительской активности.
Коммерсантъвчера в 18:12

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РФ вернется к экономическому росту уже к концу 2020 года – прогноз

REGNUM06:01

Экономика готова восстановиться, но на уровне трехлетней давности

Коммерсантъвчера в 18:12

ЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5-10%

Интерфаксвчера в 08:02

В ЦБ заявили, что падение ВВП России во II квартале оценивается в 9,5-10%

ТАССвчера в 08:16

ВВП России упал на 10% за три месяца

URA.Ruвчера в 08:07

ЦБ оценил падение ВВП России за три месяца пандемии

РБКвчера в 09:56

Департамент ЦБ: спад ВВП России во II квартале составил 9,5-10%

ПРАЙМвчера в 08:00
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

РИА Новости 04:19
1,1K
Политика

Песков отказался комментировать слухи о назначении врио главы Хабаровского края

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 16 июля, отказался комментировать слухи о назначении депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 06:13
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Технологии

В KFC начнут печатать наггетсы на биопринтере

Rambler News Service 04:03
Политика

Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»

Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 23:43
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Политика

В Израиле предложили отправить беженцев из Африки в Чечню

Израильская общественная организация Шах-Даг предложила построить реабилитационные центры временного размещения африканских беженцев в российских республиках Северного Кавказа, включая Чечню.
Lenta.ru 03:44
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Политика

Путин не планирует поездку на ГА ООН и встречу с Трампом

Президент России Владимир Путин не планирует поездку на Генассамблею ООН в сентябре 2020 года и встречу там с американским лидером Дональдом Трампом.
RT на русском 05:44
Политика

Эксперт оценил обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана

Обратил внимание Надеин-Раевский и на то, что не исключено, что Азербайджан попробует, как в 2016 году, испытать на прочность обороноспособность Армении.
Журналистская правда 04:55
Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
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Гаджеты

Представлен Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition

Компания Honor, принадлежащая китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, представила новый ноутбук Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition.
Ридус 06:03
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Политика

Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции

На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
Авто

ЕЭК определила запрещенные к установке подержанные запчасти

На днях «Автоновости дня» сообщили о том, что в России запретят ремонтировать автомобили подержанными и восстановленными запчастями.
Автоновости дня 01:23
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Футбол

«Спартак» разгромил «Ахмат» в чемпионате России по футболу

Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:0 обыграли грозненский "Ахмат" в матче 29-го тура чемпионата Тинькофф Российской премьер-лиги.
Интерфакс-Спорт вчера в 13:00
Общество

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

Губернатор Сергей Фургал благодарен за поддержку жителям Хабаровска, но не одобряет массовых протестов, заявил журналистам его адвокат Борис Кожемякин.
РИА Новости 06:01
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Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
18
Общество

В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов

12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
REGNUM 06:16
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Происшествия

На Кубани подтверждено 62 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 14 июля 2020, 10:52 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском края, сообщили 14 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 14 июля в 03:52
5
Политика

Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду

Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша.
Каскад 03:03
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Общество

Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут не вакцинироваться

Директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, нужно ли проводить вакцинацию переболевшим Covid-19 в тяжелой форме.
Gazeta.SPb 05:46
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Единоборства

Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC

Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно.
CT news 05:54
1
Политика

Китай ввел санкции против компании из США за продажу оружия Тайваню

Китай решил наказать американского производителя оружия за продажу своей продукции Тайваню, передает агентство «Синьхуа».
ToDay News Ufa вчера в 02:02
14
Политика

Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Рэпер Канье Уэст зарегистрировался в избирательной комиссии штата Оклахома как независимый кандидат для участия в выборах президента США, сообщается в твиттере комиссии.
РИА Новости 03:43
48
Футбол

Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

РИА Новости 04:13
Политика

В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины

Ruposters.ru вчера в 10:09
453
Футбол

Влашич поделился ожиданиями от московского дерби против «Локомотива»

Полузащитник столичного ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич поделился ожиданиями от московского дерби против "Локомотива" в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 05:59
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Общество

ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от генерала СВР

Информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР).
Известия 06:05
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Космос

Астрономы обнаружили самый далекий гамма-всплеск во Вселенной

РИА Новости 14 июля в 11:33
Армия и оружие

На базе МиГ–31 создадут перспективный дальний перехватчик

На базе истребителя МиГ-31 создадут перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компаний "МиГ" и "Сухой" Илья Тарасенко.
РИА Новости 05:53
2
Политика

В Кремле отреагировали на угрозы санкций США по «Северному потоку — 2»

Возможные санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.
RT на русском 05:55
Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
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