с чего всё началось

Снижение ВВП России во втором квартале 2020 года оценивается Центробанком в 9,5-10% в годовом выражении, следует из бюллетеня "О чем говорят тренды", который опубликован на сайте регулятора. По оценкам аналитиков ЦБ, это соответствует снижению ВВП во втором квартале на 9,5-10%.

ЦБ РФ: ВВП России во втором квартале сократился на 9,5-10%

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