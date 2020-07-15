Экономика
Народные новостиЦБ РФ: ВВП России во втором квартале сократился на 9,5-10%
Снижение ВВП России во втором квартале 2020 года оценивается Центробанком в 9,5-10% в годовом выражении, следует из бюллетеня "О чем говорят тренды", который опубликован на сайте регулятора. По оценкам аналитиков ЦБ, это соответствует снижению ВВП во втором квартале на 9,5-10%.
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с чего всё началось
Обзор аналитического департамента Банка России «О чем говорят тренды» (.pdf) основан преимущественно на июньских данных о характере восстановления экономики после резкого спада в апреле-мае, вызванных сочетанием локдаунов, сделки ОПЕК+ и сокращением потребительской активности.Коммерсантъвчера в 18:12
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Политика
Песков отказался комментировать слухи о назначении врио главы Хабаровского края
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 16 июля, отказался комментировать слухи о назначении депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 06:13
Технологии
В KFC начнут печатать наггетсы на биопринтере
Rambler News Service 04:03
Политика
Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»
Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 23:43
Политика
В Израиле предложили отправить беженцев из Африки в Чечню
Израильская общественная организация Шах-Даг предложила построить реабилитационные центры временного размещения африканских беженцев в российских республиках Северного Кавказа, включая Чечню.
Lenta.ru 03:44
Политика
Путин не планирует поездку на ГА ООН и встречу с Трампом
Президент России Владимир Путин не планирует поездку на Генассамблею ООН в сентябре 2020 года и встречу там с американским лидером Дональдом Трампом.
RT на русском 05:44
Политика
Эксперт оценил обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана
Обратил внимание Надеин-Раевский и на то, что не исключено, что Азербайджан попробует, как в 2016 году, испытать на прочность обороноспособность Армении.
Журналистская правда 04:55
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Гаджеты
Представлен Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition
Компания Honor, принадлежащая китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, представила новый ноутбук Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition.
Ридус 06:03
Политика
Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции
На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
Авто
ЕЭК определила запрещенные к установке подержанные запчасти
На днях «Автоновости дня» сообщили о том, что в России запретят ремонтировать автомобили подержанными и восстановленными запчастями.
Автоновости дня 01:23
Футбол
«Спартак» разгромил «Ахмат» в чемпионате России по футболу
Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:0 обыграли грозненский "Ахмат" в матче 29-го тура чемпионата Тинькофф Российской премьер-лиги.
Интерфакс-Спорт вчера в 13:00
Общество
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
Губернатор Сергей Фургал благодарен за поддержку жителям Хабаровска, но не одобряет массовых протестов, заявил журналистам его адвокат Борис Кожемякин.
РИА Новости 06:01
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
Общество
В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов
12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
REGNUM 06:16
Происшествия
На Кубани подтверждено 62 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 14 июля 2020, 10:52 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском края, сообщили 14 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 14 июля в 03:52
Политика
Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду
Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша.
Каскад 03:03
Общество
Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут не вакцинироваться
Директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, нужно ли проводить вакцинацию переболевшим Covid-19 в тяжелой форме.
Gazeta.SPb 05:46
Единоборства
Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC
Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно.
CT news 05:54
Политика
Китай ввел санкции против компании из США за продажу оружия Тайваню
Китай решил наказать американского производителя оружия за продажу своей продукции Тайваню, передает агентство «Синьхуа».
ToDay News Ufa вчера в 02:02
Политика
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Рэпер Канье Уэст зарегистрировался в избирательной комиссии штата Оклахома как независимый кандидат для участия в выборах президента США, сообщается в твиттере комиссии.
РИА Новости 03:43
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru вчера в 10:09
Футбол
Влашич поделился ожиданиями от московского дерби против «Локомотива»
Полузащитник столичного ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич поделился ожиданиями от московского дерби против "Локомотива" в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 05:59
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от генерала СВР
Информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР).
Известия 06:05
Космос
Астрономы обнаружили самый далекий гамма-всплеск во Вселенной
РИА Новости 14 июля в 11:33
Армия и оружие
На базе МиГ–31 создадут перспективный дальний перехватчик
На базе истребителя МиГ-31 создадут перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компаний "МиГ" и "Сухой" Илья Тарасенко.
РИА Новости 05:53
Политика
В Кремле отреагировали на угрозы санкций США по «Северному потоку — 2»
Возможные санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.
RT на русском 05:55
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56