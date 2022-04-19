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ЦБ РФ: активность телефонных мошенников в России с конца февраля упала в пять раз

Банк России фиксирует почти пятикратное снижение активности телефонных мошенников в России с конца февраля по сравнению с началом года, рассказали РИА Новости в пресс-службе регулятора.
РИА Новости
Число поддельных сайтов финансовых организаций снизилось почти в четыре раза с начала военной операции России на Украине, сообщил Центробанк.
Коммерсантъ
"С начала года и по 23 февраля Банк России инициировал блокировку более чем 80 тысяч телефонных номеров, используемых злоумышленниками, в период с 24 февраля по 15 апреля - 17 тысяч номеров", - сообщили в пресс-службе ЦБ.
Газета.Ru
В то же время руководитель отдела исследования цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов предупредил о новых видах мошенничества.
Телеканал 360°

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Активность телефонных мошенников в России с конца февраля снизилась почти в пять раз
Газета.Ru00:04
ЦБ РФ: активность телефонных мошенников в России с конца февраля упала в пять раз
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