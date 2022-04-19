"С начала года и по 23 февраля Банк России инициировал блокировку более чем 80 тысяч телефонных номеров, используемых злоумышленниками, в период с 24 февраля по 15 апреля - 17 тысяч номеров", - сообщили в пресс-службе ЦБ.