"С начала года и по 23 февраля Банк России инициировал блокировку более чем 80 тысяч телефонных номеров, используемых злоумышленниками, в период с 24 февраля по 15 апреля - 17 тысяч номеров", - сообщили в пресс-службе ЦБ.
«Планируется внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающих высылку иностранных граждан, совершивших грубые административные правонарушения, в том числе нарушения общественного порядка», — сказала Казакова.
Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил о намерении официально просить защиту и политическое убежище в России после того, как в Киеве заявили, что обратятся к Москве с требованием о выдаче Кивы.