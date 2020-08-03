Экономика

ТАССТАССЦБ РФ аннулировал лицензию у московского Оргбанка

Банк России приказом от 3 августа 2020 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Оргбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
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ЦБ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»

RT на русском03:30

ЦБ РФ аннулировал лицензию у московского Оргбанка

ТАСС04:05

ЦБ аннулировал лицензию московского «Оргбанка»

Москва 2404:01

ЦБ аннулировал лицензию работавшего с 1990 года банка

РБК03:40

ЦБ РФ аннулировал лицензию Оргбанка

Интерфакс04:34

ЦБ аннулировал лицензию Оргбанка

Банки.ру03:29

ЦБ аннулировал лицензию московского «Оргбанка»

Агентство Москва03:21
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
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В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре

«03 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.
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Грожан получил официальное предупреждение

Стюарды вынесли официальное предупреждение Роману Грожану за действия при обороне от атак Карлоса Сайнса и Даниэля Риккардо.
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В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет

Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
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Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»

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Премьера фильма «Цой» Алексея Учителя перенесена

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Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

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По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
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Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно

На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
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Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств

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Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований

Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
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Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

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Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

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Исмаилов обратился к Емельяненко после победы нокаутом

Боец Магомед Исмаилов обратился к Александру Емельяненко, над которым одержал победу техническим нокаутом на турнире в Сочи.
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Турция уточнила правила въезда туристов

Ранее российское посольство в Турции ошибочно информировало, что соседей заболевшего пассажира отправят на обязательный карантин, независимо от результатов теста.
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Минздрав проверит ЦГБ Каменска-Шахтинского по массовым увольнениям

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Производство российского электромобиля планируется на конец 2020 года

Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
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Задержанные в Белоруссии россияне сообщили конечную цель поездки

Граждане РФ, задержанные в Белоруссии на минувшей неделе, сообщили конечную цель своей поездки.
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