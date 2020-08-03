Экономика
ТАССЦБ РФ аннулировал лицензию у московского Оргбанка
Банк России приказом от 3 августа 2020 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Оргбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
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Общество
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Общество
Рособрнадзор оценил отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал решение отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку.
Вестник Кавказа 05:45
Происшествия
В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре
«03 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.
Известия 06:09
Автоспорт
Грожан получил официальное предупреждение
Стюарды вынесли официальное предупреждение Роману Грожану за действия при обороне от атак Карлоса Сайнса и Даниэля Риккардо.
F1news.ru вчера в 12:50
Общество
Учительница из Красноярска сдала ЕГЭ по химии на 100 баллов
По данным краевого министерства образования, экзамен по химии в этом году написали 1558 человек, 21 из которых - на 100 баллов.
ДЕЛА.ru 05:42
Общество
В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет
Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
Газета.Ru 06:13
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Великобритании.
ТАСС Спорт вчера в 10:46
Кино
Премьера фильма «Цой» Алексея Учителя перенесена
Культуромания 01 августа в 06:19
Происшествия
Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
RT на русском 05:16
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Космос
Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
Шоу-бизнес
Адель поразила подписчиков облегающей кофтой и черными лосинами
Поклонники Адель оставили множество восторженных комментариев. Многие отметили сходство певицы со звездой «Титаника» Кейт Уинслет.
Discover24 вчера в 13:59
Спорт
Брюс Стрейли прошёл The Last of Us: Part II
Игромания.ру вчера в 07:03
Гаджеты
Apple превратит все модели iPhone в платежные терминалы
Компания Apple приобрела стартап Mobeewave, занимающийся созданием технологий для использования смартфонов в качестве платежных терминалов.
Деловое.ТВ 06:20
Здоровье
Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств
Комиссия Минздрава рекомендовала включить препарат Нусинерсен ("Спинраза") для лечения спинальной мышечной атрофии в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2021 год.
РИА Новости 06:06
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Единоборства
Исмаилов обратился к Емельяненко после победы нокаутом
Боец Магомед Исмаилов обратился к Александру Емельяненко, над которым одержал победу техническим нокаутом на турнире в Сочи.
ТК Звезда 04:24
Путешествия
Турция уточнила правила въезда туристов
Ранее российское посольство в Турции ошибочно информировало, что соседей заболевшего пассажира отправят на обязательный карантин, независимо от результатов теста.
Вести.Ru 05:59
Общество
Минздрав проверит ЦГБ Каменска-Шахтинского по массовым увольнениям
Комиссия донского Минздрава проводит проверку в ЦГБ Каменска-Шахтинского после заявления врачей о массовом увольнении.
161.ru 03:33
Общество
Производство российского электромобиля планируется на конец 2020 года
Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
Известия вчера в 20:53
Политика
Задержанные в Белоруссии россияне сообщили конечную цель поездки
Граждане РФ, задержанные в Белоруссии на минувшей неделе, сообщили конечную цель своей поездки.
Smolnarod.ru 06:18
Общество
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в трех субъектах СКФО
Грозный, 3 августа 2020, 12:22 — REGNUM На Северном Кавказе были проведены спецмероприятия ФСБ РФ по пресечению деятельности подпольных оружейных мастерских.
REGNUM 05:22
Авто
Самый дешевый Gelandewagen получит мотор от седана
Car.ru вчера в 04:07