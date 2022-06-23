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ЦБ РФ анонсировал фактическую отмену репатриации валютной выручки

Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявил в ходе Чебоксарского экономического форума первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
РИА Новости
Зампред Центробанка напомнил, что регулятор стремится вернуть инфляцию к целевым 4% в 2024 году.
Известия
Центробанк РФ принял решение снизить ключевую ставку до 9,5% 10 июня.
URA.Ru
Позднее в ходе Петербургского международного экономического форума глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что ключевая ставка в России к концу года опустится до 7%.
URA.Ru

Подробнее о событии

В ЦБ не исключили дальнейшее снижение ключевой ставки
Российская газета05:22
ЦБ готов понизить ключевую ставку
URA.Ru05:03
ЦБ заявил о наличии потенциала для снижения ключевой ставки
Известия05:09
ЦБ РФ заявил о намерениях следить за инфляцией для понижения ключевой ставки
ФАН05:07
ЦБ РФ анонсировал фактическую отмену репатриации валютной выручки
Интерфакс05:13
Банк России видит дальнейший потенциал снижения ставки
ТАСС04:55
Первый зампред ЦБ Чистюхин сообщил о потенциале для дальнейшего снижения ключевой ставки
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