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ЦБ РФ: чистая прибыль банковского сектора в сентябре составила 196 миллиардов рублей

Чистая прибыль банковского сектора в сентябре составила 196 миллиардов рублей, следует из обзора Центрального банка (ЦБ) России «О развитии банковского сектора», опубликованного на сайте регулятора.
Lenta.ru
По данным регулятора, на 1 октября на балансе российских банков были ценные бумаги на 17,1 трлн руб., преимущественно долговые (ОФЗ и корпоративные облигации).
РБК
Снижение, по данным регулятора, связано, в том числе, с отрицательной переоценкой ценных бумаг (главным образом ОФЗ) на фоне роста ключевой ставки.
ТАСС
Также поддержали прибыль банковского сектора чистые процентные и комиссионные доходы, которые в течение января - сентября 2021 года на фоне активного кредитования увеличились на 15 и 23% соответственно.
ТАСС

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