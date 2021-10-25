Также поддержали прибыль банковского сектора чистые процентные и комиссионные доходы, которые в течение января - сентября 2021 года на фоне активного кредитования увеличились на 15 и 23% соответственно.
Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
«Газпром» требует от Молдавии в период до 1 декабря погасить долг, который компания оценивает в 709 миллионов долларов (433 миллиона самого долга, остальное составляют начисления за просрочку), в противном случае угрожает остановить поставки.
Управление Роспотребнадзора по Калининградской области на фоне неблагоприятного прогноза развития эпидемиологической ситуации предлагает ввести жесткие ограничения, вплоть до приостановки работы ряда предприятий, сообщила руководитель ведомства Елена Бабура.