Общество
ТАССЦБ РФ дополнил Систему быстрых платежей сервисом pull-переводов
Банк России дополнил Систему быстрых платежей (СБП) сервисом pull-переводов между счетами клиента, что позволит россиянам запрашивать средства для перевода с собственных счетов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
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Общество
Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам
Датское энергетическое агентство разрешило трубоукладочным судам с якорным позиционированием участвовать в сооружении газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании и удовлетворило таким образом запрос Nord Stream 2 AG.
РБК 06:26
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Общество
Власти Москвы ответили на подачу в ЕСПЧ иска из-за распознавания лиц
По мнению бывшего замминистра энергетики и оппозиционера Владимира Милова и общественного деятеля Алены Поповой, подавших жалобу в ЕСПЧ, применение технологии распознавания лиц на митингах нарушает право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность избежать процедуры идентификации во время митинга — право на свободу собраний (ст. 11).
РБК 05:44
Происшествия
Адвокат заявила об избиении Соколовым аспирантки Ещенко до убийства
Известия 04 июля в 00:55
Наука
Углерод в ATLAS позволил оценить возраст других комет
Комета ATLAS приблизилась к Земле в мае 2020 года и разрушилась. Это явление можно было наблюдать с Земли.
Индикатор 02:27
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве
Резкое понижение температуры на 10 градусов ожидается в столичном регионе 9 июля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 05:24
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в России в I полугодии упали на 19,3%
"АвтоВАЗ" в январе - июне 2020 года сократил продажи на российском рынке на 19,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.
ТАСС 06:16
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 09:13
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
Единоборства
Масвидаль заменит заболевшего коронавирусом Бернса на турнире UFC 251
Титульный бой состоится в рамках турнира UFC 251, проведение которого запланировано на одиннадцатое июля.
CT news 06:52
Религия
Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея
Москва, 6 июля 2020, 11:44 — REGNUM Музейный статус храма Святой Софии в Турции необходимо сохранить, заявил 6 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
REGNUM 04:44
Политика
Венедиктов пересказал разговор Лукашенко с Путиным об объединении с Россией
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов пересказал разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного объединения двух стран.
Lenta.ru 06:41
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
Шоу-бизнес
Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Телегиным
По словам врача Пелагии – Льва Рудина, который наблюдает ее на протяжении десятилетий, подобное произошло вследствие мощного стресса из-за развода с отцом ее дочери – хоккеистом Иваном Телегиным.
Live24 вчера в 08:20
Культура
Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса
Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59
Футбол
Миллер назвал главные факторы успеха «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ
Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер прокомментировал досрочную победу петербургского "Зенита" в чемпионате России.
Газета.Ru 06:36
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Политика
Борьба за сокращение бедности продолжится, заявили в Кремле
Пандемия негативно влияет на планы по сокращению бедности, но никто не собирается сидеть сложа руки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:34
Общество
МИД потребовало вернуть деньги с граждан, возвратившихся из-за границы
Напомним, в начале апреля Правительство РФ выделило ведомству 500 миллионов рублей, предназначенных для материальной поддержки россиян, которые в связи с пандемией не могут вернуться в Россию из других стран.
Знамя труда (Альметьевск) вчера в 04:57
Игры
Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа
Игра Horizon Zero Dawn Complete Edition станет доступна для ПК 7 августа.
Экономика сегодня 04 июля в 11:05
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Российская газета 03:17
Общество
Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля
Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ вчера в 03:47
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Происшествия
В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни
Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек.
Газета.Ru 06:13
Армия и оружие
Два авианосца США провели учения в Южно-Китайском море
По данным Седьмого флота ВМС США, до переброски в Южно-Китайское море авианосцы проводили совместные учения в Филиппинском море.
РИА Новости вчера в 09:57
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия 04 июля в 21:16
Происшествия
В Саратове в ДТП с маршруткой пострадали четыре человека
Маршрутный микроавтобус в понедельник врезался в столб в Саратове, в результате пострадали четыре пассажира, сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
РИА Новости 07:05