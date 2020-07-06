Экономика

ТАССТАССЦБ РФ дополнил Систему быстрых платежей сервисом pull-переводов

Банк России дополнил Систему быстрых платежей (СБП) сервисом pull-переводов между счетами клиента, что позволит россиянам запрашивать средства для перевода с собственных счетов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россиянам упростят перевод денег на собственные счета в Системе быстрых платежей

ПРАЙМ04:02

СБП представил новый сервис

Коммерсантъ03:57

Регулятор запустил сервис pull-переводов в Системе быстрых платежей

Долг.рф03:49

ЦБ РФ дополнил Систему быстрых платежей сервисом pull-переводов

ТАСС03:25

В Системе быстрых платежей запустят переводы между разными счетами клиента

Rambler News Service03:25

«Русский Стандарт» и «Тинькофф» начали внедрение нового сервиса me2me-переводов в СБП

Банки.ру03:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Здоровье

В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой

На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку о границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
1,5K
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Газета.Ru 02:42
3,3K
Здоровье

В Мурманске организованы еще 152 места для лечения CoViD-19

За неделю в Заполярье развернули дополнительные места для лечения коронавируса.
Вечерний Мурманск 02:24
Политика

Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

Великобритания подготовила список россиян и представителей Саудовской Аравии, которые попадают под санкции за нарушение прав человека, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба.
Газета.Ru 03:10
787
Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM вчера в 01:03
4,1K
Происшествия

Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки

Как сообщалось ранее, в правоохранительные органы днем 10 мая 2019 года поступило сообщение о безвестном исчезновении девятилетнего ребенка Около 13.00 мальчик вышел из дома и не вернулся.
Российская газета 02:05
35
Футбол

Милевский и еще десять игроков брестского «Динамо» заразились COVID-19

Газета.Ru 03:52
Путешествия

Отсутствие немецких туристов в Турции может стать выгодным для россиян

Немецкие туроператоры по предписанию властей до 1 сентября сняли все программы по Турции, переориентировавшись на курорты Испании, Кипра, Греции и Португалии, сообщает АТОР.
РИА Новости 04:47
4
Финансы

Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов

Биржевой курс европейской валюты превысил отметку в 81 рубль в ходе торгов на Московской бирже, прибавив около 70 копеек после открытия.
BFM.ru 04:23
5
Общество

Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России

ТАСС вчера в 23:11
6
Общество

В Тульской области число зараженных коронавирусом превысило семь тысяч

Три человека в возрасте от 66 до 82 лет с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее количество летальных случаев возросло до 125, число выявленных заболевших превысило 7 тысяч, сообщает областное правительство.
РИА Новости вчера в 04:54
734
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
2
Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

REGNUM 03:20
362
Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
3,4K
Авто

Разработчики родстера «Крым» создают внедорожный пикап

Команда, известная разработкой родстера «Крым» на базе Lada Kalina (на фото), применит наработанные технологии для нового автомобиля.
Letnews.ru 01:58
Армия и оружие

Российский «Контейнер» видел удар неизвестных самолетов по Ирану

Российская загоризонтная РЛС «Контейнер» засекла ракетный удар по территории Ирана, который нанесли неопознанные самолёты.
Недвижимость.RU 04:02
5
Происшествия

ФСБ задержала трех граждан при попытке перевезти 55 кг наркотиков

Российская газета 03:27
22
Общество

Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом

Всего в стране умерли более 19 тыс. человек, выздоровели 424 тыс. 4 июля число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 млн.
Коммерсантъ 04:21
71
Общество

Коронавирус мог «спать» по всему миру до вспышки в Ухане

По словам ученого, существуют свидетельства того, что коронавирус появился в других странах до массовых заболеваний в Китае.
Gazeta.SPb вчера в 23:50
157
Кино

Представитель Хакасии стал академиком американской кинопремии «Оскар»

ИА Хакасия 00:29
17
Общество

Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек

В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек.
Известия 03:31
1,1K
Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на юмориста Коклюшкина, оскорбившего его жену

НТВ 04:48
27
Экономика

Проект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США

В США на фоне неопределенности с ценами и регулированием закрыли проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP).
Известия вчера в 17:01
6
Происшествия

В Австрии задержаны подозреваемые в убийстве чеченского блогера

Вена, 6 июля 2020, 08:33 — REGNUM В Австрии задержали двоих подозреваемых в убийстве выходца из Чечни, который выступал в своем блоге с критикой властей Чечни.
REGNUM 01:33
4
Общество

Прокурор запросил шесть лет колонии для журналистки Прокопьевой

News.ru 03 июля в 05:17
1,2K
Экономика

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
101
Армия и оружие

Замсекретаря СНБО Украины: Координаты колонн Гиркина в 2014-м передавались, но реализации этих координат не было

Кривонос заявляет, что «имелись данные о подготовке колонн Гиркина из Краматорска».
Военное обозрение 01:45
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
4,8K
Общество

Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
14
Политика

Онлайн-голосование используют на выборах в Госдуму в 2021 году

Электронное дистанционное голосование планируется использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году.
RT на русском 04:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное