Экономика

ТАССТАССЦБ РФ дополнил Систему быстрых платежей сервисом pull-переводов

Банк России дополнил Систему быстрых платежей (СБП) сервисом pull-переводов между счетами клиента, что позволит россиянам запрашивать средства для перевода с собственных счетов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россиянам упростят перевод денег на собственные счета в Системе быстрых платежей

ПРАЙМ04:02

СБП представил новый сервис

Коммерсантъ03:57

«Русский Стандарт» и «Тинькофф» начали внедрение нового сервиса me2me-переводов в СБП

Банки.ру03:52

ЦБ РФ дополнил Систему быстрых платежей сервисом pull-переводов

ТАСС03:25

В Системе быстрых платежей запустят переводы между разными счетами клиента

Rambler News Service03:25

Регулятор запустил сервис pull-переводов в Системе быстрых платежей

Долг.рф03:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 04:45, Ашберн
Шоу-бизнес

Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Телегиным

Live24 вчера в 08:20
105
Культура

Фестиваль «Новая волна» в Татарстане отменён из-за коронавируса

Ранее сообщалось, что фестиваль "Новая волна" сменит сочинскую прописку и пройдет в Казань в августе 2020 года.
Интерфакс - Россия 04:37
2
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Газета.Ru 02:42
3,2K
Здоровье

В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой

На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку о границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
1,5K
Армия и оружие

Украина направит на Крым три дивизиона крылатых ракет «Нептун»

Военные Украины разместят в Черноморском и Азовском регионах три комплекса крылатых ракет, направленных на Крымский полуостров.
Российский Диалог 00:43
87
Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

REGNUM 03:20
351
Экономика

Проект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США

В США на фоне неопределенности с ценами и регулированием закрыли проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP).
Известия вчера в 17:01
6
Футбол

В «Тамбове» рассказали о премиальных за победу над «Спартаком»

Metaratings 04:35
Религия

Патриарх Кирилл призвал не менять музейный статус собора Святой Софии

Заявление касательно статуса собора Святой Софии в Стамбуле сделал глава РПЦ патриарх Кирилл.
Политическая Экспертиза 04:17
Экономика

Новую выплату в 12 тысяч рублей могут получить российские пенсионеры

Пенсионный фонд РФ сообщает о новой выплате для пенсионеров в размере до 12,7 тысячи рублей.
Evo-rus.com 01:36
17
Финансы

Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов

Биржевой курс европейской валюты превысил отметку в 81 рубль в ходе торгов на Московской бирже, прибавив около 70 копеек после открытия.
BFM.ru 04:23
Общество

В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве

Попова и Милов считают, что сплошное применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября нарушило право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность, идя на митинг, избежать процедуры идентификации нарушала право на свободу собраний (ст. 11).
РБК 00:30
159
Политика

Депутат бундестага: Можно критиковать Путина, но нельзя пренебрегать интересами России

Гизи считает, что пора снимать санкции и возвращать взаимное доверие между Россией и Западом: Мы должны предостеречь Путина от определённых вещей, но он должен быть уверен, что мы его больше не будем задвигать на второй план, не будем постоянно размещать своих военных у его границ и тому подобное.
Военное обозрение 02:48
Музыка

Группа The Hatters открыла серию концертов для автомобилистов в Москве

Петербургская рок-группа The Hatters 4 июля дала первый концерт специальной серии выступлений Live & Drive в столице, передает ТАСС.
Газета.Ru 04 июля в 16:57
2
Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM вчера в 01:03
4,1K
Общество

Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля

Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ вчера в 03:47
453
Политика

Украина надеется на скорый саммит «нормандской четверки» в Берлине

Члены нормандской четверки (РФ, Германия, Франция, Украина) провели 3 июля встречу в Берлине.
iReactor 04 июля в 03:54
11
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
2
Происшествия

Подозреваемого в убийстве девяти женщин нашли мёртвым в СИЗО

REGNUM 04:34
53
Общество

Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России

ТАСС вчера в 23:11
6
Армия и оружие

США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180

Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru вчера в 03:24
2,5K
Происшествия

ФСБ задержала трех граждан при попытке перевезти 55 кг наркотиков

Российская газета 03:27
20
Авто

Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров

Корейская компания Hyundai планирует внедрить в России новую схему продаж автомобилей.
Известия 04:09
203
Здоровье

Витамин D снижает риск развития болезней сердца

Специалисты обратили внимание, что в 25 из 32 таких работ была выявлена взаимосвязь низких показателей витамина D с повышенным риском развития артериальной гипертонии.
Медпульс вчера в 17:05
83
Гаджеты

Samsung разрабатывает смартфон с огромным аккумулятором 6800 мАч

ПРАЙМ 04:34
22
Общество

Четыре иностранных лекарства исчезли из продажи в России

В российских аптеках возник дефицит четырех лекарственных препаратов, которые производятся за рубежом.
РБК 03:02
2
Наука

Исследование: Астма не влияет на тяжесть COVID-19

Астма не увеличивает риск заражения COVID-19 и не влияет на тяжесть заболевания.
UfacityNews.ru 04:22
Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
3,4K
Авто

УАЗ разработал топливозаправщик на базе УАЗ «Профи»

УАЗ и подмосковная компания «Вектор» сделали из УАЗ «Профи» передвижную бензоколонку, с которой можно заправлять автомобили, маломерные речные суда и самолеты сверхлегкой авиации.
Автоновости дня 03:40
Армия и оружие

Роту бойцов KSK расформировали в Германии из-за экстремизма

iReactor вчера в 02:35
70
Как работают Яндекс.Новости?
Главное