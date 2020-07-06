Экономика
ТАССЦБ РФ дополнил Систему быстрых платежей сервисом pull-переводов
Банк России дополнил Систему быстрых платежей (СБП) сервисом pull-переводов между счетами клиента, что позволит россиянам запрашивать средства для перевода с собственных счетов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
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Шоу-бизнес
Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Телегиным
Live24 вчера в 08:20
Культура
Фестиваль «Новая волна» в Татарстане отменён из-за коронавируса
Ранее сообщалось, что фестиваль "Новая волна" сменит сочинскую прописку и пройдет в Казань в августе 2020 года.
Интерфакс - Россия 04:37
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Газета.Ru 02:42
Здоровье
В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой
На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку о границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
Армия и оружие
Украина направит на Крым три дивизиона крылатых ракет «Нептун»
Военные Украины разместят в Черноморском и Азовском регионах три комплекса крылатых ракет, направленных на Крымский полуостров.
Российский Диалог 00:43
Экономика
Проект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США
В США на фоне неопределенности с ценами и регулированием закрыли проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP).
Известия вчера в 17:01
Футбол
В «Тамбове» рассказали о премиальных за победу над «Спартаком»
Metaratings 04:35
Религия
Патриарх Кирилл призвал не менять музейный статус собора Святой Софии
Заявление касательно статуса собора Святой Софии в Стамбуле сделал глава РПЦ патриарх Кирилл.
Политическая Экспертиза 04:17
Экономика
Новую выплату в 12 тысяч рублей могут получить российские пенсионеры
Пенсионный фонд РФ сообщает о новой выплате для пенсионеров в размере до 12,7 тысячи рублей.
Evo-rus.com 01:36
Финансы
Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов
Биржевой курс европейской валюты превысил отметку в 81 рубль в ходе торгов на Московской бирже, прибавив около 70 копеек после открытия.
BFM.ru 04:23
Общество
В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве
Попова и Милов считают, что сплошное применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября нарушило право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность, идя на митинг, избежать процедуры идентификации нарушала право на свободу собраний (ст. 11).
РБК 00:30
Политика
Депутат бундестага: Можно критиковать Путина, но нельзя пренебрегать интересами России
Гизи считает, что пора снимать санкции и возвращать взаимное доверие между Россией и Западом: Мы должны предостеречь Путина от определённых вещей, но он должен быть уверен, что мы его больше не будем задвигать на второй план, не будем постоянно размещать своих военных у его границ и тому подобное.
Военное обозрение 02:48
Музыка
Группа The Hatters открыла серию концертов для автомобилистов в Москве
Петербургская рок-группа The Hatters 4 июля дала первый концерт специальной серии выступлений Live & Drive в столице, передает ТАСС.
Газета.Ru 04 июля в 16:57
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM вчера в 01:03
Общество
Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля
Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ вчера в 03:47
Политика
Украина надеется на скорый саммит «нормандской четверки» в Берлине
Члены нормандской четверки (РФ, Германия, Франция, Украина) провели 3 июля встречу в Берлине.
iReactor 04 июля в 03:54
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Общество
Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России
ТАСС вчера в 23:11
Армия и оружие
США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180
Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru вчера в 03:24
Происшествия
ФСБ задержала трех граждан при попытке перевезти 55 кг наркотиков
Российская газета 03:27
Авто
Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров
Корейская компания Hyundai планирует внедрить в России новую схему продаж автомобилей.
Известия 04:09
Здоровье
Витамин D снижает риск развития болезней сердца
Специалисты обратили внимание, что в 25 из 32 таких работ была выявлена взаимосвязь низких показателей витамина D с повышенным риском развития артериальной гипертонии.
Медпульс вчера в 17:05
Общество
Четыре иностранных лекарства исчезли из продажи в России
В российских аптеках возник дефицит четырех лекарственных препаратов, которые производятся за рубежом.
РБК 03:02
Наука
Исследование: Астма не влияет на тяжесть COVID-19
Астма не увеличивает риск заражения COVID-19 и не влияет на тяжесть заболевания.
UfacityNews.ru 04:22
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
Авто
УАЗ разработал топливозаправщик на базе УАЗ «Профи»
УАЗ и подмосковная компания «Вектор» сделали из УАЗ «Профи» передвижную бензоколонку, с которой можно заправлять автомобили, маломерные речные суда и самолеты сверхлегкой авиации.
Автоновости дня 03:40
Армия и оружие
Роту бойцов KSK расформировали в Германии из-за экстремизма
iReactor вчера в 02:35