Общество
ТАССЦБ РФ дополнил Систему быстрых платежей сервисом pull-переводов
Банк России дополнил Систему быстрых платежей (СБП) сервисом pull-переводов между счетами клиента, что позволит россиянам запрашивать средства для перевода с собственных счетов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 09:23, Ашберн
Политика
Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за жары
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за высокой температуры воздуха. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.
Вечерняя Москва 08:24
Политика
Захарова прокомментировала слухи о своей семье
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла слухи об иностранном гражданстве у членов ее семьи и родах в США.
Вести.Ru 08:42
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными
По данным экспертов немецкого издания, подписи бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории под показаниями о применении запрещенных препаратов российскими биатлонистками Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной являются поддельными.
Bookmaker-ratings.ru 07:58
Общество
В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM 04:36
Здоровье
Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы
После гибели врача специалисты Министерства здравоохранения края провели проверку в Уярской районной больнице.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Евгений Петросян подал в суд на Виктора Коклюшкина за оскорбление жены
Юморист Евгений Петросян подал в суд на писателя-сатирика Виктора Коклюшкина, сообщает Starhit.
Газета.Ru 08:38
Общество
МИД РФ попросил не уведомивших о возвращении граждан вернуть деньги
МИД РФ обратился к нескольким тысячам россиян, которые не уведомили о своём возвращении на родину, с просьбой в течение пяти рабочих дней вернуть излишне перечисленные бюджетные средства, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 04 июля в 14:02
Общество
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
РИА Новости 05:06
Общество
ЕСПЧ коммуницировал жалобу на расследование убийства Немцова
Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу дочери Жанны Немцовой на то, как в России расследовалось убийство ее отца Бориса Немцова, сообщили в суде.
Интерфакс 07:10
Общество
На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол
В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер".
Вести.Ru 06:23
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тысяч рублей в год
Согласно документу, граждане смогут претендовать на денежную помощь от государства в размере до 50 000 рублей в год.
Evo-rus.com 08:16
Шоу-бизнес
Певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном
Российская певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном. Он переехал в квартиру матери в начале этого года.
ФАН 03:53
Музыка
Новый клип группы «Ленинград» собрал более 1 млн просмотров
Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на композицию «Фотосессия» собрал более миллиона просмотров.
Live24 07:40
Политика
Песков назвал глупостью сообщения о планах вторжения России на Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины, чтобы получить доступ к воде для Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:45
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже
Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест гражданина Украины Василия Василенко, обвиненного вначале в контрабанде, а затем в шпионаже.
Интерфакс 08:00
Кино
«Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 1990-х годов
Исследование было проведено телекоммуникационной компанией Frontier Communications Её сотрудники провели исследование в сотне стран мира и установили, какие фильмы 1990-х годов наиболее часто ищут с помощью поисковых систем.
Piter.tv вчера в 03:44
Политика
Песков воздержался от оценок исследования об уровне бедности регионов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 июля в разговоре с журналистами признал, что не успел еще ознакомиться с исследованием «РИА Новости» об уровне бедности субъектов страны.
Известия 06:56
Происшествия
ФСБ изъяла у межрегиональных курьеров 55 кг синтетических наркотиков
RT на русском 05:39
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Общество
Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам
Датское энергетическое агентство разрешило трубоукладочным судам с якорным позиционированием участвовать в сооружении газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании и удовлетворило таким образом запрос Nord Stream 2 AG.
РБК 06:26
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 04 июля в 12:52
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Единоборства
Бой Камару Усмана и Хорхе Масвидала возглавил UFC 251
Напомним, чемпион полусреднего веса, Камару Усман, должен был защищать титул в бое против Гилберта Бернса, но тот выбыл из-за положительного теста на Covid-19.
Руфайт.ком 06:16
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30