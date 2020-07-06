Общество
ТАССЦБ РФ дополнил Систему быстрых платежей сервисом pull-переводов
Банк России дополнил Систему быстрых платежей (СБП) сервисом pull-переводов между счетами клиента, что позволит россиянам запрашивать средства для перевода с собственных счетов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
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Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Политика
Президент Польши подписал проект запрета усыновления однополыми парами
Президент Польши Анджей Дуда подписал проект внесения поправок в Конституцию республики, запрещающих усыновление детей однополыми парами, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 07:38
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года, скончалась в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Происшествия
В материалах дела замглавы Минобрнауки есть данные о ее соучастниках
Соучастники замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич по делу о хищении 40 миллионов рублей скрываются от следствия, говорится в материалах дела, оглашенных в Тверском суде Москвы.
РИА Новости 09:46
Происшествия
Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 50
По меньшей мере 50 человек погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней.
ТАСС 09:07
Политика
Трампа предупредили о знании английского языка Путиным
Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер сообщил президенту США о том, что Владимир Путин владеет английским языком, несмотря на то, что использует этот навык крайне редко.
Live24 07:58
Игры
Авторы VR-версии L.A. Noire работают над новой игрой для Rockstar
Студия Video Games Deluxe, работавшая над L.A. Noire: The VR Case, сообщила о разработке новой игры.
News.ru 03:28
Общество
В Оренбуржье более 7 тыс. выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку
Оренбург, 6 июля 2020, 15:17 — REGNUM В Оренбургской области ЕГЭ по русскому языку, который проходит 6 и 7 июля, сдает 7 321 человек.
REGNUM 08:17
Музыка
Новый клип группы «Ленинград» собрал более 1 млн просмотров
Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на композицию «Фотосессия» собрал более миллиона просмотров.
Live24 07:40
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в Нижегородской области
В городе Дзержинске Нижегородской области упал легкомоторный самолет.
Газета.Ru 10:20
Футбол
«Зенит» стал первым клубом РПЛ, выигравшим чемпионат за 26 туров
Петербургский «Зенит» в результате победы на «Краснодаром» стал чемпионом второй раз подряд и в седьмой — в своей истории, если считать победу в чемпионате СССР 1984 года.
Мойка78 вчера в 15:47
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Политика
Венедиктов намекнул на вину России в крушении Ту-154 над Черным морем
В июне 2017 года Кузьмук заявил, что Ту-154, рухнувший в Черное море, был взорван изнутри.
Lenta.ru 10:37
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия 04 июля в 21:16
Происшествия
В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни
Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек.
Газета.Ru 06:13
Игры
Улучшенные текстуры поверхности в новом трейлере масштабного мода HD Reworked Project для The Witcher 3
Srnsk 05:50
Общество
Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения
«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.
RT на русском 09:46
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
Сотрудники ФСБ России арестовали бывшего украинского футболиста Василия Василенко, установив его причастность к шпионажу в пользу Украины.
Газета.Ru 10:33
Армия и оружие
Жители Горловки остались без воды из-за обстрела ВСУ
Слово и Дело 04:18