Общество

ТАССТАССЦБ РФ дополнил Систему быстрых платежей сервисом pull-переводов

Банк России дополнил Систему быстрых платежей (СБП) сервисом pull-переводов между счетами клиента, что позволит россиянам запрашивать средства для перевода с собственных счетов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
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«Тинькофф» запустит сервис переводов в формате me2me pull

Известия09:49

«Русский Стандарт», «Тинькофф» и СКБ-Банк начали внедрение нового сервиса me2me-переводов в СБП

Банки.ру03:52

Пополнение прибыло

Российская газета06:36

СБП представил новый сервис

Коммерсантъ03:57

ЦБ РФ дополнил Систему быстрых платежей сервисом pull-переводов

ТАСС03:25

В Системе быстрых платежей запустят переводы между разными счетами клиента

Rambler News Service03:25

Банк России объявил о запуске сервиса me2me-переводов в рамках СБП

BIS Journal07:14
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Общество

Глава «Аэрофлота» оценил риск заражения коронавирусом в самолетах

Lenta.ru 07:33
Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
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Автоспорт

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Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Политика

Президент Польши подписал проект запрета усыновления однополыми парами

Президент Польши Анджей Дуда подписал проект внесения поправок в Конституцию республики, запрещающих усыновление детей однополыми парами, передает РИА Новости.
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года, скончалась в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Общество

Данила Поперечный предложил оплатить штраф Светланы Прокопьевой

RuNews24.ru 10:47
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 08:25
Происшествия

В материалах дела замглавы Минобрнауки есть данные о ее соучастниках

Соучастники замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич по делу о хищении 40 миллионов рублей скрываются от следствия, говорится в материалах дела, оглашенных в Тверском суде Москвы.
РИА Новости 09:46
Происшествия

Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 50

По меньшей мере 50 человек погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней.
ТАСС 09:07
Общество

Итин и Малобродский обжаловали приговор по делу «Седьмой студии»

Коммерсантъ 08:54
Политика

Трампа предупредили о знании английского языка Путиным

Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер сообщил президенту США о том, что Владимир Путин владеет английским языком, несмотря на то, что использует этот навык крайне редко.
Live24 07:58
Игры

Авторы VR-версии L.A. Noire работают над новой игрой для Rockstar

Студия Video Games Deluxe, работавшая над L.A. Noire: The VR Case, сообщила о разработке новой игры.
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Общество

В Оренбуржье более 7 тыс. выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

Оренбург, 6 июля 2020, 15:17 — REGNUM В Оренбургской области ЕГЭ по русскому языку, который проходит 6 и 7 июля, сдает 7 321 человек.
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Музыка

Новый клип группы «Ленинград» собрал более 1 млн просмотров

Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на композицию «Фотосессия» собрал более миллиона просмотров.
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Происшествия

Легкомоторный самолет упал в Нижегородской области

В городе Дзержинске Нижегородской области упал легкомоторный самолет.
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В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,7

РИА Новости 09:27
Религия

Митрополит сравнил лишенного сана схиигумена с капризным ребенком

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Футбол

«Зенит» стал первым клубом РПЛ, выигравшим чемпионат за 26 туров

Петербургский «Зенит» в результате победы на «Краснодаром» стал чемпионом второй раз подряд и в седьмой — в своей истории, если считать победу в чемпионате СССР 1984 года.
Мойка78 вчера в 15:47
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
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В июне 2017 года Кузьмук заявил, что Ту-154, рухнувший в Черное море, был взорван изнутри.
Lenta.ru 10:37
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия 04 июля в 21:16
Происшествия

В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни

Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек.
Газета.Ru 06:13
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Улучшенные текстуры поверхности в новом трейлере масштабного мода HD Reworked Project для The Witcher 3

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Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения

«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.
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Сотрудники ФСБ России арестовали бывшего украинского футболиста Василия Василенко, установив его причастность к шпионажу в пользу Украины.
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Жители Горловки остались без воды из-за обстрела ВСУ

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