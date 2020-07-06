Общество
ТАССЦБ РФ дополнил Систему быстрых платежей сервисом pull-переводов
Банк России дополнил Систему быстрых платежей (СБП) сервисом pull-переводов между счетами клиента, что позволит россиянам запрашивать средства для перевода с собственных счетов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 19:36, Ашберн
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 09:13
Общество
В РФ на выплаты соцработникам дополнительно направили 3,6 млрд рублей
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России «коронавирусные» выплаты соцработникам продлили еще на два месяца.
Кубань 24 03:52
Наука
Ядовитые железы были обнаружены у южноамериканской амфибии
Специалисты из США смогли выяснить, что у безногих амфибий, которые обитают на территории Южной Америки, имеются полноценные ядовитые железы.
ToDay News Ufa 11:12
Футбол
«Ювентус» хочет обменять Рабьо на Жоржиньо
"Ювентус" не оставляет попыток заполучить полузащитника "Челси" Жоржиньо. Как сообщается, туринский клуб хочет предложить "синим" обмен.
Soccer.ru 12:35
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
Общество
Фотограф Берменьев назвал обвинение в изнасиловании провокацией
РИА Новости 06:57
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
Шоу-бизнес
Петросян заявил на Коклюшкина в прокуратуру за оскорбление жены
Причиной, по которой Петросян решил привлечь Коклюшкина к ответственности, стали высказывания последнего о жене сатирика Татьяне Брухуновой.
Lenta.ru 08:42
Культура
Итальянский композитор Эннио Морриконе умер на 92 году жизни
Вести ПК в Воронеже 03:38
Политика
Рябков заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту
Россия не видит в США договороспособного партнера, утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту, но его необходимо начать восстанавливать путем малых шагов.
ТАСС 16:29
Игры
Horizon Zero Dawn в Steam подорожала почти в три раза
Стоимость PC-версии Horizon Zero Dawn взлетела почти в три раза на сервисе Steam — с 930 до 2800 рублей.
Чемпионат вчера в 05:36
Общество
Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.
РБК 19:03
Армия и оружие
В Одессе прошел военно-морской парад в честь дня ВМС Украины
В торжественной церемонии принял участие Владимир Зеленский. В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня Военно-морских сил Украины.
Piter.tv 02:18
Футбол
Форвард «Вердера» Клаудио Писсаро завершил карьеру в 41 год
Перуанский нападающий Клаудио Писсаро завершил карьеру. Форвард «Вердера» уходит из спорта в 41 год.
Bookmaker-ratings.ru 17:28
Происшествия
Пациент с коронавирусом умер в Долинской больнице
Мужчина 68-ми лет умер в Долинской ЦРБ, поступивший туда накануне в крайне тяжёлом состоянии из реанимации городской больницы имени Анкудинова.
АСТВ 17:49
Армия и оружие
В Совфеде усомнились в готовности Киева к боевым действиям с Россией
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич усомнился в готовности Украины к военным действиям с Россией.
Политика Сегодня 07:05
Общество
Депутаты Мосгордумы готовят отмену пенсионной реформы
Автор инициативы – депутат от КПРФ Евгений Ступин, который предложил вопрос отмены пенсионной реформы для обсуждения в рамках заседания Комиссии по экономической и социальной политике.
Evo-rus.com вчера в 03:35
Политика
Вице-премьер Украины назвал возможную дату саммита по Донбассу
Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина и Франция) по Донбассу может состояться в августе в случае выполнения договоренностей, достигнутых ранее в Париже, заявил в понедельник вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
РИА Новости 17:16
Футбол
«Зенит» стал чемпионом РПЛ досрочно во второй раз подряд
Футболисты "Зенита" Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / ФК "Зенит" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу выиграл у команды Краснодар со счетом 4:2 и досрочно стал чемпионом России, тем самым, петербургский футбольный клуб защитил звание чемпиона, завоеванное год назад.
Absolut TV 14:05
Общество
Илон Маск выпустил в продажу шорты, чтобы пошутить над трейдерами
Как пишет Bloomberg, ранее руководитель Tesla Илон Маск пообещал выпустить шорты в качестве шутки над инвесторами, которые ожидали падения акций компаний и открывали короткие позиции (shorts).
ТАСС 10:07
Путешествия
Отдых в России оказался слишком дорогим для россиян
6 июля сообщалось, что российские туристы разочаровались в отдыхе на отечественных курортах из-за его высокой стоимости.
Lenta.ru 19:30
Армия и оружие
Россия намерена продавать танки «Армата» за рубеж
Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 10:17
Здоровье
Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации
Минздрав утвердил временные рекомендации по организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения нового коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 17:12
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
Общество
Еще три смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области
5 июля в Амурской области выявлено 34 новых случая коронавируса, а всего 1860 случаев.
Телепорт вчера в 21:05
Кино
В сольном фильме Чёрная вдова «передаст эстафету» новой героине
Игромания.ру 10:35
Армия и оружие
Индия намерена сделать оборонный заказ у России на $800 млн
Власти Индии намерены в скором времени закупить у России очередную партию вооружений на сумму около $800 млн из-за резкого обострения отношений с КНР, пишет Defense News со ссылкой на источник в минобороны республики.
Газета.Ru 18:34