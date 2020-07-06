Банк России дополнил Систему быстрых платежей (СБП) сервисом pull-переводов между счетами клиента, что позволит россиянам запрашивать средства для перевода с собственных счетов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

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Политика Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия. 6,2K

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Происшествия Суд в Москве арестовал замглавы Минобрнауки Лукашевич Статс-секретарь - замруководителя Министерства науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич, подозреваемая в хищении более 50 млн рублей, пробудет в СИЗО до 16 августа – такое решение принял Тверской районный суд Москвы в понедельник, 6 июля, передает РИА "Новости". 194

Хоккей НХЛ достигла соглашения с профсоюзом игроков о возобновлении сезона Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Национальная ассоциация игроков хоккейной лиги (NHLPA) достигли предварительного соглашения о возобновлении сезона.

Экономика В США компания Dominion Energy продаст активы на $10 млрд Американская компания Dominion Energy отказывается от планов строительства газопровода в США и продает свои активы почти на $10 млрд инвестиционному фонду Berkshire Hathaway предпринимателя Уоррена Баффета.

Экономика Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо. 204

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Общество «Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя Как пояснили изданию в пресс-службе министерства, законопроект, разработанный по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, позволит регионам самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже спиртного. 355

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Армия и оружие Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва». 489

Авто Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты Как и прежде, программы льготного кредитования дают возможность получить выгоду в размере 10% на покупку нового автомобиля, российского производства (25% для жителей Дальнего Востока). 7