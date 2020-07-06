Общество
ТАССЦБ РФ дополнил Систему быстрых платежей сервисом pull-переводов
Банк России дополнил Систему быстрых платежей (СБП) сервисом pull-переводов между счетами клиента, что позволит россиянам запрашивать средства для перевода с собственных счетов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 01:36, Ашберн
Политика
Трамп назвал политическим нежелание демократов открывать школы
Президент США Дональд Трамп заявил, что нежелание со стороны Демократической партии и бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена открыть образовательные учреждения осенью обусловлено политическими причинами, а не стремлением обезопасить граждан в условиях пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:40
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости 05 июля в 10:46
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Политика
Как развивается украинская промышленность в рамках ассоциации с ЕС
Украинские компании могут лишиться доступа к кредитам Европейского инвестиционного банка и других международных финансовых организаций, если Киев примет внесённые в Раду поправки к закону «О закупках», направленные на развитие и модернизацию промышленности.
RT на русском вчера в 00:27
Происшествия
Суд в Москве арестовал замглавы Минобрнауки Лукашевич
Статс-секретарь - замруководителя Министерства науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич, подозреваемая в хищении более 50 млн рублей, пробудет в СИЗО до 16 августа – такое решение принял Тверской районный суд Москвы в понедельник, 6 июля, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:07
Здоровье
На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы, которую нашли у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия.
Байкал24 05 июля в 19:23
Хоккей
НХЛ достигла соглашения с профсоюзом игроков о возобновлении сезона
Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Национальная ассоциация игроков хоккейной лиги (NHLPA) достигли предварительного соглашения о возобновлении сезона.
Газета.Ru вчера в 18:50
Футбол
Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии
РИА Новости 05 июля в 04:30
Общество
В Нижнем Новгороде 3 489 человек сдают ЕГЭ по русскому языку
Почти 3,5 тысячи человек 6 июля сдают ЕГЭ по русскому языку в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба городской администрации.
АиФ Нижний Новгород вчера в 10:59
Происшествия
Троих сотрудников угрозыска в Бурятии обвинили в пытках подростка
Улан-Удэ, 7 июля 2020, 07:43 — REGNUM Троим сотрудникам отделения уголовного розыска в Октябрьском районе Улан-Удэ предъявили обвинение в пытках 17-летнего подростка.
REGNUM 00:43
Экономика
В США компания Dominion Energy продаст активы на $10 млрд
Американская компания Dominion Energy отказывается от планов строительства газопровода в США и продает свои активы почти на $10 млрд инвестиционному фонду Berkshire Hathaway предпринимателя Уоррена Баффета.
ТАСС 05 июля в 18:40
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
Политика
В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok
Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13
Футбол
Игорь Федотов призвал отправить судью матча «Спартак» – «Тамбов» в ФНЛ
Российский футбольный арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Владимира Москалева на матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" – "Тамбов" (2:3).
BetOn вчера в 15:59
Кино
Крис Хемсворт рассказал о работе над ролью в байопике о Халке Хогане
РИА Новости вчера в 23:26
Общество
В Саратовской области отменили запрет на работу турбаз и музеев
РИА Новости вчера в 13:10
Единоборства
Порье хочет во второй раз провести бой с Хабибом Нурмагомедовым
Metaratings вчера в 14:55
Общество
«Известия»: в России могут смягчить правила продажи алкоголя
Как пояснили изданию в пресс-службе министерства, законопроект, разработанный по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, позволит регионам самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже спиртного.
РИА Новости вчера в 19:22
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Киберспорт
В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
3DNews вчера в 01:45
Авто
Продажи АвтоВАЗа в России в июне снизились на 1,7%
Car.ru вчера в 06:28
Наука
Найден ещё один усугубляющий течение коронавируса фактор
Оказалось, что есть четыре гена с миссенс-мутациями и ещё один дополнительный некодирующий вариант на интронном участке - все они усугубляют положение заболевшего, пишет «Naked science».
Русская Планета 01:33
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости вчера в 16:05
Армия и оружие
Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
REGNUM вчера в 21:31
Авто
Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты
Как и прежде, программы льготного кредитования дают возможность получить выгоду в размере 10% на покупку нового автомобиля, российского производства (25% для жителей Дальнего Востока).
Тарантас Ньюс вчера в 23:47
Общество
Коронавирус мог присутствовать во всём мире в спящем состоянии
Просто определённые факторы переводят вирусы из спящего состояния в активное.
Цензуры.Нет 05 июля в 17:33
Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, ворующих учетные записи Facebook
По данным экспертов, 25 приложений из Google Play, которые были загружены пользователями не менее 2,34 млн раз, содержали вирусы, направленные на похищение личных данных учетных записей Facebook.
NewInform вчера в 10:51
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Первой причиной специалисты называют количество инноваций и технологий в силовых агрегатах.
Evo-rus.com 01:15