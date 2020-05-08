Коронавирус
ИзвестияНабиуллина допустила снижение ключевой ставки в июне
Центробанк допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт во время следующего заседания в июне. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в пятницу, 8 мая.
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Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru вчера в 14:38
Здоровье
В Пермском крае выявили еще 26 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 26 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает 7 мая оперативный штаб.
ВЕТТА вчера в 04:07
Общество
Роспотребнадзор сообщил о влиянии теплой погоды на коронавирус
При температуре 70℃ вирус полностью дезактивируется. Низкий уровень влажности и солнечные лучи также способствуют разрушению коронавируса.
РБК 08:27
Здоровье
Прокуратура проверит данные СМИ об условиях в госпитале в «Ленэкспо»
Прокуратура Санкт-Петербурга проведет проверку по информации СМИ о возможных нарушениях условий содержания во временном госпитале в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо", развернутом для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает ведомство.
РИА Новости 08:23
Наука
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Одним из наиболее распространенных симптомов новой коронавирусной инфекции является утрата обоняния, выяснил профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат.
РИА Новости 07:13
Здоровье
Врач 52-й больницы рассказала о прорывной технологии лечения СOVID-19
Пациенты поступают в клинику в состоянии различной степени тяжести, тактика их лечения ежедневно обсуждается на консилиумах.
Московский Комсомолец вчера в 12:26
Общество
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, связанные с коронавирусом, до 31 мая. Указ градоначальника опубликовали на его сайте.
РИА Новости вчера в 09:46
Общество
Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом
Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
Общество
В ВОЗ начали сомневаться в уханьском источнике коронавируса
В ВОЗ заявили, что не располагают проверенной информацией о том, что источником коронавируса действительно является рынок в китайском городе Ухань.
Neva.Today 05:39
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Космос
Раскрыты загадочные особенности атмосферы Юпитера
«Последующие исследования источников молний помогут нам понять, чем конвекция на Юпитере отличается от конвекции в атмосфере Земли или чем похожа на нее», – сообщил Вон.
Профиль 07:37
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России сдвинули на конец лета
Ученые Сингапурского университета технологий и дизайна вновь сдвинули на более позднюю дату прогноз по окончанию пандемии коронавируса в России.
Новый Омск 06 мая в 06:30
Общество
Судно «Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»
"Академик Черский" идет к складу за трубами для "Северного потока -2". Судно ООО "Газпром флот" вышло из порта Калининграда и направилось на северо-запад.
Деловое.ТВ 03:02
Общество
В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку
Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
Экономика
Власти Кубани попросили Ростуризм о поддержке курортной отрасли
Власти Кубани направили в Ростуризм письмо с предложениями о мерах поддержки санаторно-курортной отрасли, в числе прочего они попросили помочь предприятиям сферы гостеприимства получить льготы по НДС и налогу на прибыль, сообщает администрация региона.
РИА Новости 08:34
Шоу-бизнес
Сын Олега Газманова показал свою женщину
Сын Олега Газманова показал свою женщину Наследник певца отреагировал на слухи о его личной жизни.
Экспресс газета 08:35
Общество
Цифровые пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Все ранее оформленные рабочие цифровые пропуска автоматически продлят до 31 мая.
Российская газета вчера в 10:12
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении режима ЧС
«Честно говоря, локти себе кусаем, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме», — раздосадовался Рошаль.
Live24 06 мая в 04:58
Общество
Захарова по-новому объяснила слова о «путешествиях для богатых»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила свои слова о том, что путешествия не могут быть доступны всем и сетование на то, что сейчас летать может не только элита.
URA.Ru вчера в 09:49
Общество
В Минздраве назвали безопасные сроки проведения ЕГЭ
Эпидемиологическая ситуация вряд ли изменится настолько, что сдавать Единый госэкзамен в июне будет безопасно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума фракции "Единая Россия".
Российская газета 06:25
Киберспорт
История продолжается: вышел трейлер нового элитного бойца для Battlefield V — игроки негодуют
DICE и Electronic Arts опубликовали трейлер Стива Фишера — нового элитного бойца для Battlefield V. Персонажа сделали стильным и пафосным, но пользователи обратили внимание на другой момент.
3DNews 06:54
Экономика
После снятия ограничений товары и услуги подорожают
По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива вчера в 08:10
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Кино
Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри
Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной.
Родной город вчера в 02:19
Авто
Назвали автомобильные бренды с самыми преданными владельцами в РФ
Респондентов попросили назвать бренд авто, с которого они пересели на текущую машину, а после этого провели сравнение итогов.
CarsWeek.ru 07:48
Политика
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла
Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой.
Коммерсантъ 07:48
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
Общество
Попова назвала три этапа снятия ограничений
Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru 06 мая в 09:44
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56