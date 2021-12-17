Будьте в Плюсе

ЦБ РФ допустил дополнительное повышение ставки на ближайших заседаниях

В настоящий момент денежно-кредитная политика (ДКП) недостаточно жесткая для того, чтобы вернуться к целевой инфляции в 4%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ
Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция.
ПРАЙМ
На сегодняшнем заседании совет директоров регулятора повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 8,5% годовых.
Ведомости
Следующее заседание совета директоров Банка России по ставке состоится 11 февраля 2022 года.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Набиуллина: ЦБ еще недобрал жесткости по ключевой ставке для возвращения инфляции к 4%
Коммерсантъ08:10
Совет директоров ЦБ обсуждал варианты повышения ставки на 50, 75 и 100 б. п
ТАСС07:33
Набиуллина заявила, что Банк России пока «не добрал» жесткости по ключевой ставке
ПРАЙМ07:18
ЦБ РФ допустил дополнительное повышение ставки на ближайших заседаниях
Интерфакс08:10
Набиуллина назвала политику ЦБ недостаточно жесткой для снижения инфляции до 4%
Ведомости07:38
ЦБ РФ на заседании рассматривал варианты повышения ставки на 50-100 б.п
Finam.Ru07:23
ЦБ: на ближайших заседаниях ключевая ставка может быть снова увеличена
Деловое.ТВ06:11

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