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ЦБ РФ допустил сокращение спроса на ипотеку и недвижимость в ближайшие месяцы

Банк России допускает медленное сокращение спроса на ипотеку и недвижимость в ближайшие месяцы, говорится в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ.
ПРАЙМ
Регулятор отметил, что сокращение спроса на недвижимость и ипотеку положительно скажется на достижении целей по инфляции.
Lenta.ru
Объемы сделок на первичном рынке недвижимости в третьем квартале 2021 года также несколько снизились, но оставались значительными.
Финмаркет
В сентябре средняя ставка по жилищным кредитам составляла 7,7%, что на 0,5 п.п. выше, чем в первом квартале — до начала цикла повышения ключевой ставки ЦБ.
РБК

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