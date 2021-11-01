ПРАЙМЦБ РФ допустил сокращение спроса на ипотеку и недвижимость в ближайшие месяцыБанк России допускает медленное сокращение спроса на ипотеку и недвижимость в ближайшие месяцы, говорится в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ.ПРАЙМРегулятор отметил, что сокращение спроса на недвижимость и ипотеку положительно скажется на достижении целей по инфляции.Lenta.ruОбъемы сделок на первичном рынке недвижимости в третьем квартале 2021 года также несколько снизились, но оставались значительными.ФинмаркетВ сентябре средняя ставка по жилищным кредитам составляла 7,7%, что на 0,5 п.п. выше, чем в первом квартале — до начала цикла повышения ключевой ставки ЦБ.РБКЧитать далееСвернутьАК&МАК&МНациональная служба новостейРамблерФАНБН.руПодробнее о событииАналитик назвал главное условие для снижения цен на недвижимостьURA.Ru06:10ЦБ РФ допустил сокращение спроса на ипотеку и недвижимость в ближайшие месяцыПРАЙМвчера в 12:57Центробанк спрогнозировал сокращение спроса на ипотеку и недвижимостьNews.ruвчера в 14:25ЦБ прогнозирует снижение спроса на ипотеку и недвижимостьBFM.ruвчера в 13:34В ЦБ сообщили о возможном сокращении спроса на ипотеку и недвижимостьОбщественная служба новостейвчера в 13:33ЦБ: В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего медленного сокращения спроса на ипотеку и недвижимостьЛюдиИпотеки.рфвчера в 13:01Эксперт: в России рост цен на рынке недвижимости продолжится в пределах 10% в 2022 годуТАСС04:15Показать ещёОценить9Поделиться