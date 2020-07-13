Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в Совете Федерации РФ.

с чего всё началось

В июне мы снизили, вы знаете, ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум, и данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения.

Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании в Совете Федерации.

Набиуллина заявила о пространстве для снижения ключевой ставки

Экономика В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. 991

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,5K

Общество Томский губернатор поручил помочь предприятиям общепита и спорта Губернатор Сергей Жвачкин на аппаратном совещании в администрации Томской области поручил финансово-экономическому блоку обладминистрации оказать дополнительную поддержку предприятиям общественного питания и спорта, пострадавшим в результате введенных в связи с эпидемией коронавируса ограничений.

Общество СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей. 258

Кино Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд». 5

Здоровье 350 коек под пациентов с коронавирусом сократили в Воронежской области По информации структуры, полностью перестали принимать пациентов с COVID-19 больницы Грибановского, Новоусманского и Семилукского районов, а также городские больницы № 3, 20 и роддом № 3. Частичное перепрофилирование провели в БСМП № 10 – там сократили «ковидных» 60 коек. 10

Происшествия Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест Депутата законодательного собрания Омской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщило управление Следственного комитета России по региону. 25

Общество «Северный поток» остановлен на техобслуживание Компания-оператор Nord Stream AG приостановила работу двух ниток газопровода «Северный поток» для проведения регулярного технического обслуживания. 3

Футбол Еремин: мне не поступало предложений от «Спартака» Агент Олег Еремин прокомментировал информацию о том, что он может стать спортивным директором московского "Спартака", передает "Чемпионат.com".

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1,2K

Происшествия В Новосибирске при обрушении перекрытия в жилом доме погиб мужчина Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в двухэтажном жилом доме на улице Владимирский спуск, 2 произошло обрушение перекрытий, под завалами может находиться человек. 6

Технологии Выручка китайской Huawei в I полугодии выросла на 13,1% Выручка китайской телекоммуникационной Huawei в первом полугодии 2020 года выросла на 13,1% в годовом выражении и составила 454 миллиарда юаней (около 64,8 миллиарда долларов), сообщила компания.