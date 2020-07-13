Финансы
РБКНабиуллина заявила о пространстве для снижения ключевой ставки
Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании в Совете Федерации.
Читать в источнике
Оценить
В июне мы снизили, вы знаете, ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум, и данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения.
— Эльвира Набиуллина, российский политикИнтерфакс вчера в 08:47
с чего всё началось
Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в Совете Федерации РФ.ТАССвчера в 09:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Центробанк России не исключает возможности дальнейшего снижения учетной ставки
Фонтанка.Рувчера в 08:49
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 02:24, Ашберн
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
Общество
Россияне назвали признаки идеальной работы
Жители России назвали признаки идеальной работы.
Lenta.ru вчера в 23:38
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
ТАСС вчера в 12:28
Здоровье
В Челябинске военные заявили о вспышке коронавируса. «Ремантадин покупаем за свои деньги»
URA.Ru вчера в 11:41
Общество
Томский губернатор поручил помочь предприятиям общепита и спорта
Губернатор Сергей Жвачкин на аппаратном совещании в администрации Томской области поручил финансово-экономическому блоку обладминистрации оказать дополнительную поддержку предприятиям общественного питания и спорта, пострадавшим в результате введенных в связи с эпидемией коронавируса ограничений.
НИА-Томск 01:03
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости вчера в 01:21
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Национального банка Тувы»
Москва, 14 июля 2020, 06:34 — REGNUM Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы».
REGNUM вчера в 23:34
Энергетика
Россия заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа
Во втором квартале 2020 года Россия заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Газета.Ru 01:13
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович переехала в дом Павла Прилучного
Загородный особняк, расположенный в закрытом поселке, после развода Прилучных достался Павлу.
StarHit.ru вчера в 22:00
Происшествия
В Нью-Мексико при посадке разбился истребитель F-16
Истребитель ВВС США F-16 разбился при посадке на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико.
Известия 01:24
Кино
Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России вчера в 09:36
Происшествия
Отец признанной погибшей Наи Риверы решил сам найти ее тело
Известия вчера в 11:37
Здоровье
350 коек под пациентов с коронавирусом сократили в Воронежской области
По информации структуры, полностью перестали принимать пациентов с COVID-19 больницы Грибановского, Новоусманского и Семилукского районов, а также городские больницы № 3, 20 и роддом № 3. Частичное перепрофилирование провели в БСМП № 10 – там сократили «ковидных» 60 коек.
Обозреватель Врн вчера в 11:36
Политика
В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края
REGNUM вчера в 20:14
Происшествия
Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
Депутата законодательного собрания Омской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщило управление Следственного комитета России по региону.
РИА Новости 00:26
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском вчера в 08:08
Общество
«Северный поток» остановлен на техобслуживание
Компания-оператор Nord Stream AG приостановила работу двух ниток газопровода «Северный поток» для проведения регулярного технического обслуживания.
RT на русском 01:59
Футбол
Еремин: мне не поступало предложений от «Спартака»
Агент Олег Еремин прокомментировал информацию о том, что он может стать спортивным директором московского "Спартака", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 12:34
Происшествия
В Якутии от удара молнии погиб артист театра оперы и балета
Молодой человек возвращался в дом, оставив забуксовавшую машину, кода и произошел удар молнии.
Якутия Daily вчера в 21:30
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия вчера в 22:05
Происшествия
В Новосибирске при обрушении перекрытия в жилом доме погиб мужчина
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в двухэтажном жилом доме на улице Владимирский спуск, 2 произошло обрушение перекрытий, под завалами может находиться человек.
REGNUM 00:40
Технологии
Выручка китайской Huawei в I полугодии выросла на 13,1%
Выручка китайской телекоммуникационной Huawei в первом полугодии 2020 года выросла на 13,1% в годовом выражении и составила 454 миллиарда юаней (около 64,8 миллиарда долларов), сообщила компания.
ПРАЙМ вчера в 12:50
Армия и оружие
Азербайджан обвинил Армению в минометном обстреле села
URA.Ru 12 июля в 20:27
Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса
Французская JCDecaux вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor, сообщили РБК три источника, близкие к российской компании.
РБК вчера в 17:00
Общество
«Русал» предложил сменить команду менеджеров «Норникеля»
"Русал", второй крупнейший акционер "Норникеля", предлагает сменить команду менеджеров ГМК, а также перенести головной офис компании в Норильск, говорится в заявлении "Русала".
ТАСС 02:23